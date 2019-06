Le conseiller national Hughes Hiltpold (PLR/GE) a demandé lundi à l'heure des questions quels étaient les montants perçus pour la redevance radio/TV à la fin mai de cette année, ainsi que la différence avec les montants perçus dans l'ancien système en 2018. En demandant cela, il avait une idée derrière la tête...

200 millions de plus de redevances en 2019

La réponse est que la redevance a déjà rapporté 965 millions de francs cette année contre 741 millions l'année dernière. En gros cela fait 200 millions de francs de plus. La conseillère fédérale en charge du DETEC, Simonetta Sommaruga, a précisé que cela n'allait pas se reproduire en 2020: «La différence constatée est due notamment à la délimitation périodique inhérente au changement de système».

De l'argent pour Genève ?

Hughes Hiltpold a posé cette question pour demander ensuite si ce surplus de recettes ne pouvait pas être utilisé «pour éviter de devoir fermer le site de la RTS de Genève et concentrer les forces à Lausanne.» Bien entendu, la réponse a été non, car il faut d'abord voir ce que rapporte la nouveau système au bout d'un exercice complet.

La gauche divisée

Mais cette question n'était pas innocente. Le Conseil national devrait encore voter durant cette session les initiatives parlementaires qui demandent à ce que Genève et Berne figurent explicitement comme les sites de télévision et de radio. Elles visent à contrer les projets de la SSR de centraliser ses ressources sur Zurich et Lausanne. Une proposition similaire de Beat Volanthen (PDC/FR) a été retirée la semaine dernière au Conseil des Etats après un long débat. Depuis le début de cette session les petites piques n'ont pas manqué entre Genevois et Lausannois sur cette question. De très bons ami(e)s comme Robert Cramer (Verts/GE) ou Géraldine Savary (PS/VD) ne sont pas sur la même longueur d'ondes, c'est le cas de le dire.

Grève de la redevance à Genève ?

Manuel Tornare (PS/GE) est le plus ardent défenseur de la télévision à Genève, même s'il ne veut pas jouer un match Vaud-Genève, qui «n'existe pas», selon lui. Cependant, il ne manque pas d'arguments: «La question de fond c'est le fédéralisme. Cela fait depuis 1959 que la télévision est à Genève et la radio à Lausanne. Lors de l'initiative No Billag, les Genevois ont défendu la redevance avec le plus haut taux de refus de Suisse. On nous a donné des assurances et maintenant on vient nous parler d'économies, mais on ne nous donne jamais de chiffres, ni sur le coût du déménagement à l'EFPL. En tout cas, je me battrai même quand je ne serai plus à Berne. S'il le faut, on fera la grève de la redevance à Genève!»

Réunir les forces pour innover

La Lausannoise Adèle Thorrens (Verts/VD) est perplexe. D'un côté elle estime que la RTS doit veiller à décentraliser sa production et répartir ses forces: «Mais il y a aussi une évolution technologique qu'il faut prendre en compte, du fait que la radio et la télévision ne sont plus aussi nettement distincts que par le passé. En réunissant les forces, ce ne sont pas seulement des économies qu'on peut réaliser, mais aussi la capacité d'innover grâce à la convergence des divers médias, notamment ceux utiliser par les jeunes aujourd'hui.» Elle est partagée entre sa loyauté envers la coprésidente des Verts, Regula Ritz (Verts/BE), qui défend la radio à Berne, et sa loyauté envers des intérêts de convergences...

Qui de la «Métropole lémanique» ?

Enfin, autre Lausannois, Olivier Feller (PLR/VD), constate un coup d'arrêt dans le projet lémanique: «Je remarque que l'on ne parle plus beaucoup de la «Métropole lémanique» depuis quelques temps. Il semble loin le temps où l'on faisait des invitations en son nom au Palais fédéral avec des petits fours... Il y a le dossier de la RTS, mais aussi la problématique du TGV sur Paris et l'abandon de certains trains depuis Lausanne. Tout à coup la gare de Genève est renforcée dans son lien avec Paris au détriment de celle de Lausanne. Ici, c'est le silence des Genevois qui m'interpelle...» (Le Matin)