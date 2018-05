Au 32e Bol d’Or Henri Lloyd, disputé samedi dernier sur le lac de Neuchâtel, la victoire du multicoque M2 Foiler barré par Maxime Bachelin (20 ans) n’a pas seulement récompensé le talent du jeune navigateur et de son équipage, il a aussi couronné la carrière du mécanicien Francis Glatz (72 ans), qui est parvenu à faire voler ce bateau dès sa première sortie!

C’est dans son atelier de Lamboing (BE) que Francis Glatz a dessiné et construit les deux foils qui ont sorti le catamaran de l’eau avec une bise d’à peine 8 nœuds, pour une arrivée triomphale à Grandson en 6 heures et 7 minutes. «Voler, c’est bien, mais voler sous l’eau, c’est plus dur…» sourit Francis Glatz, qui raisonne à l’instinct.

Un résultat «de folie», selon le chirurgien Pierre Bachelin, propriétaire du bateau barré par son fils. Aucun test n’avait été effectué avant cette régate. Le talent de Francis Glatz, selon Pierre Bachelin, c’est d’avoir «saisi une situation complexe au niveau des principes régissant l’aviation, sans rendre le bateau trop nerveux».

Pour ce mécanicien indépendant qui, dans sa carrière, a développé des amortisseurs pour des motos, des cadres pour des vélos et des compteurs pour des voitures, la navigation se limitait au canoë solaire bricolé à l’atelier.

Trois ans de travail

C’est son ami d’enfance Pierre Bachelin qui lui a mis en tête de faire voler son catamaran. «Ne pas résoudre un défi technique serait une frustration permanente», commente Francis Glatz.

Son inspiration, il l’a cherchée en observant les bolides de la Coupe de l’America. «Regarder un Boeing, c’est une chose. Mais en fabriquer un, c’en est une autre», relève l’inventeur. Faire voler un prototype lui a pris trois ans de travail bénévole. Quand une casse a fait chavirer le bateau l’an dernier, son propriétaire pensait jeter l’éponge, mais son mécanicien l’a remotivé.

Pourquoi faire le champion quand on peut aller aux champignons? «Pour le plaisir de réaliser le rêve d’un passionné», répond Francis Glatz. Dans son univers professionnel et personnel, tout ce qui est mécanique ou électrique porte sa signature. On y trouve pêle-mêle une lampe design fabriquée avec des bobines, un ancien moulin à café actionné par un moteur. Il n’y a guère que l’électronique qui le rebute et qui l’empêche de réparer une voiture tombée en panne. «Je relève les défis dans la journée avec ce dont je dispose à l’atelier, sans passer par la quincaillerie», explique l’inventeur. Un câble qui servait à hisser un drapeau sur un mât sert désormais à tracter un monte-charge dans les escaliers. Avec une planche et un échafaudage, il s’est même construit un appareil médical pour faire des élongations.

Lundi dernier, le bateau volant a été déplacé par hélicoptère d’un lac à l’autre, pour le Bol d’Or Mirabaud qui se disputera sur le Léman, tandis qu’à Lamboing Francis Glatz tripotait un couteau provenant d’un restaurant d’Evilard, sa commune d’origine. Son idée: remplacer le manche en bois par du carbone. «Je dois un peu m’amuser…» conclut Francis Glatz. (Le Matin)