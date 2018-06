Pour la première fois de l'année, la barre des 30 degrés a été franchie en Suisse, a annoncé le site météo de la télé alémanique SRF, relayé par 20 minuten. C'est à Sion que les thermomètres ont affiché cette température estivale très symbolique, juste avant 17h30. Ils ont même grimpé jusqu'à 30,4 degrés.

Erster #Hitzetag im #Sommer2018. In #Sitten/VS 30.4 Grad. Für einen Hitzetag muss die Temperatur mindestens 30 Grad erreichen. ^is pic.twitter.com/gabKqwSVpF