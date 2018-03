Vendredi, Brigue était sous le choc: en effet, une femme de 39 ans, mère de deux enfants, était retrouvée sans vie dans une maison de la ville valaisanne, probablement victime d'un homicide, selon la police. Un homme de 53 ans, I.P., avait été arrêté. Ce lundi, on en sait plus sur le suspect. Il s'agirait d'un lieutenant-colonel de l'armée bien connu dans la région, selon le Blick.

Selon le journal, l'officier ferait en effet partie d'une famille noble de Brigue. Il serait membre de la société des officiers du Haut-Valais et possèderait un doctorat en histoire. Après la mort de son père en 2002, il aurait déménagé avec la victime, qui possédait un cabinet d'ayurveda à Naters (VS) dans la demeure familiale à Brigue. On ne sait toujours pas s'il a tué sa compagne avec son arme de service ou pas.

Gros problèmes d'argent

Selon un voisin interrogé par le Blick, des rumeurs couraient sur le fait qu'il n'allait pas bien financièrement. Il n'avait pas de voiture et aurait emprunté de l'argent à des amis à plusieurs reprises.

Le journal va même plus loin: selon lui, il était pratiquement ruiné. Son cabinet de conseils a en effet fait faillite en novembre dernier. Auparavant, il exerçait des mandats de consultant financier pendant de nombreuses années. En 2008, il était devenu responsable des relations publiques auprès de Swisselectric, société qui a été dissoute fin 2017 après le oui du peuple suisse à la stratégie énergétique 2050.

L'homme était aussi un officier haut placé bien connu à Berne. Selon le Blick toujours, il a été, entre 1994 et 2008, conseiller en matière de politique de sécurité auprès du chef d'état-major et chef de la section du Département de la défense pour le partenariat pour la paix. Après des études d'histoire à l'Université américaine du Maryland, il s'était spécialisé dans la politique de sécurité et les relations internationales via un programme d'appui du Département fédéral des affaires étrangères.

