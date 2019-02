La valise du journaliste Fabien Feissli est truffée de «Micro». Normal: l'initiateur du nouveau journal romand baptisé ainsi termine aujourd'hui à Bienne une tournée des bistrots entamée sept jours plus tôt avec ses acolytes Laurent, Jason, Ben et Melina.

«Le but, c'est de rencontrer le patron», assure Fabien Feissli. Ce matin, sa tournée a débuté par un chocolat chaud à l'Atomic Café, sur la place de Gare. Le gérant étant absent, la sommelière alémanique ne lui a prêté qu'une oreille distraite.

Numéros 0

Après l'Atomic, le journaliste a glissé des numéros 0 dans les présentoirs du Brésil, du Mariana, du City... Des abonnements, l'association présidée par Fabien Feissli en espère 3000, de manière à rémunérer ceux qui font «Micro»: journalistes, dessinateurs, photographes, imprimeurs...

«L'écho est très positif: nombreux sont les restaurateurs pour qui la disparition des journaux en papier a provoqué une baisse de la fréquentation», confie Fabien Feissli. Mais les quatre premiers mois de l'aventure prévue pour début mai passe d'abord par un financement participatif fixé à 90 000 francs, atteint ce matin à 72%.

Trois fois

Parution: trois fois par semaine. Contenu: des portraits de ceux qui font la Suisse romande, autant à Boncourt (JU) qu'à Genève. «Son format est assimilé par les ados à celui d'une tablette», sourit Fabien Feissli.

Problème constaté d'emblée: le vol, pas forcément intentionnel: les deux retraités qui ont quitté un restaurant genevois avec un exemplaire qu'ils croyaient sans doute gratuit, alors que l'abonnement est à 300 francs.

«Je veux m'abonner!»

Destiné aux bistrots, le trihebdomadaire lancé par d’anciens salariés du «Matin» a déjà séduit un... EMS! «J'aime le papier: je veux m'abonner», s'exclamait la semaine dernière un quinquagénaire d'Orvin (BE), client de l'Atomic.

Vivre par et pour les bistrots, mais aussi au bistrot: en s'épargnant des loyer, l'association Micro limite ses coûts aux consommations et aux déplacements. Dans la profession, l'idée séduit: «Journalistes et photographes sont nombreux à postuler, même bénévolement», glisse Fabien Feissli.

Sa tournée s'achèvera après 17 heures. (Le Matin)