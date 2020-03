Ce mardi matin, sur Franceinfo, dans sa chronique «On ne pouvait pas le rater», la journaliste Olivia Leray a dans un premier temps félicité le ministre de la Santé français Olivier Véran. Celui-ci s'est en effet attiré la sympathie du public pour la clarté de ses explications sur l'épidémie de coronavirus. Notamment grâce à un dessin qu'il avait exécuté en direct le soir d'avant sur le plateau de BFMTV. On le voyait tracer des courbes expliquant comment la France allait tenter de retarder le pic épidémique afin de baisser le volume des malades et éviter la saturation dans les hôpitaux. Une séquence que le ministre a lui-même retwittée plus tard.

#SoireeBFMTV | Nous avons un objectif : freiner la propagation du #coronavirus. Une image vaut mille mots, voici donc un schéma pour vous expliquer notre stratégie ?? pic.twitter.com/74GOCwqYzm — Olivier Véran (@olivierveran) March 9, 2020

Sauf que, fait remarquer la journaliste de Franceinfo, ce dessin et les explications qui l'accompagnent ressemblent trait pour trait et mot pour mot à ceux du professeur Didier Pittet. Le spécialiste genevois avait donné exactement la même explication à Darius Rochebin, comme le montre la séquence postée par le journaliste de la RTS ci-dessous.

PS pour le sourire. @DidierPittet si clair sur le coronavirus est la sommité mondiale du lancement du gel hydroalcoolique. https://t.co/x7P2dP3rr0 Son "défaut" selon Butor qui fut notre maître à tous deux: "Vous avez trop l'accent genevois. Je ne vous mets pas la note maximale." pic.twitter.com/c93WzaHtbS — Darius Rochebin (@DariusRochebin) March 9, 2020

«Je ne sais pas qui s'est inspiré de qui, mais l'essentiel, c'est qu'on ait tout compris et que ce soit clair!», a conclu Olivia Leray. Sur ce dernier point, elle a entièrement raison. En revanche, comme l'expliquait d'ailleurs le ministre français sur le plateau de BFMTV, ce n'est pas le professeur Didier Pittet qui est à l'origine de ce schéma, mais la revue scientifique «The Lancet». Ce graphique a d'ailleurs été repris un peu partout, parfois avec la hashtag #FlattenTheCurve (aplatir la courbe). Le gouvernement allemand l'a d'ailleurs également posté.

Je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto besser kann unser Gesundheitswesen damit umgehen. Eine kurze Erklärung: pic.twitter.com/PW6UjjXNpT — BMG (@BMG_Bund) March 9, 2020

Alors peut-être que Olivier Véran a vu la vidéo de Didier Pittet et trouvé ses mots si clairs qu'il a repris plus ou moins les mêmes. Ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette politique semble la plus logique à entreprendre face au coronavirus. Et que les gouvernements qui ne comprennent pas cela auraient bien besoin qu'on leur fasse un dessin. Quel que soit le dessinateur.

