Il y a quelques années, Jérôme Rebetez a chuté dans une cuve de sa brasserie jurassienne des Franches-Montagnes (BFM). Patron des Trois Dames, à Sainte-Croix (VD), Raphael Mettler a vu une de ses employées se brûler avec de la soude caustique il y a deux ans. Ces accidents illustrent les dangers qui guettent les faiseurs de bière.

Avec 884 inscriptions auprès de la Confédération, la Suisse compte le plus grand nombre de brasseries par habitant (une pour 10 000 habitants). C’est trois fois plus que le Royaume-Uni et six fois plus que les États-Unis. Face à cette explosion de la production artisanale, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) veut sensibiliser les producteurs. Elle a lancé la campagne Safe At Worket, sous forme d’un kit d’information.

Chutes, brûlures, coupures: chaque thématique a droit à son affichette. «On constate que l’augmentation du nombre de brasseries s’accompagne d’une hausse des accidents déclarés, relève Daniel Stuber, responsable de la campagne. Le nombre de cas dans le domaine de la fabrication de boissons est, par ailleurs, plus élevé que la moyenne nationale.» Selon les statistiques de la LAA (loi sur l’assurance-accidents), environ 80 cas sont enregistrés en moyenne pour 1000 employés.

Les dangers du CO2

Le risque d’empoisonnement au CO2 figure en bonne place dans la campagne. Lors de la fermentation, les levures transforment le sucre en alcool, rejetant du dioxyde de carbone. «Dans un local peu ventilé – une cave, un garage ou une cuve dans laquelle on entre pour la nettoyer –, cela peut conduire à une perte de connaissance, voire à la mort», avertit Daniel Stuber.

Le risque existe aussi, mais il est plus limité, pour les amateurs: «Il faut un certain volume pour qu’il y ait un danger mortel. En petite quantité, le CO2 peut toutefois provoquer des malaises.» Un risque également connu dans le monde viticole. «J’ai perdu un ami de cette manière, raconte Patrick Doria, de la Brasserie de La Côte, à Vullierens (VD). Quand j’ai appris le métier d’œnologue à Changins, on nous disait qu’il y avait en moyenne un décès par an en Suisse à cause du CO2.»

Pas de formation obligatoire

Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire de suivre une formation pour s’improviser brasseur. C’est l’une des raisons qui explique le nombre d’accidents en hausse. «Il y a plus de 800 brasseries enregistrées, mais très clairement pas 800 brasseurs», relève Jérôme Rebetez. Directeur de l’Association suisse des brasseurs, Marcel Kreber suggère aux intéressés de suivre «le cursus du CFC de technologue en denrées alimentaires, option brasseur, qui aborde ces questions de sécurité.»

Soumises à la LAA, les plus grosses structures se sont équipées pour prévenir les accidents. «Nous avons un chef sécurité et chaque machine porte des indications sur son usage», confirme Raphael Mettler. Patrick Doria a fait installer un détecteur de monoxyde de carbone pour éviter tout risque avec son brûleur à gaz. «On automatise au maximum, ce qui limite la manutention et donc les risques», ajoute Jérôme Rebetez.

La prévention est moins évidente dans les brasseries non professionnelles. «Elles échappent au contrôle des services cantonaux du travail parce que ceux-ci sont souvent débordés par le nombre de structures, mais aussi parce qu’elles ne tombent pas sous le coup de la LAA», note Daniel Stuber. Or ces microbrasseries et nanobrasseries sont très largement majoritaires dans notre pays: 830 des 884 producteurs enregistrés couvrent moins de 1% de la production de mousse nationale. (Le Matin)