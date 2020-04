Le nombre de nouveaux cas de coronavirus tendait à repartir à la hausse jeudi en Suisse, avec 179 enregistrés, contre 140 mercredi, 100 mardi, 103 lundi, 167 dimanche et 217 samedi. Mais les chiffres peuvent beaucoup fluctuer, selon l'OFSP.

A ce jour 1423 personnes sont décédées des suites de la maladie. 29'586 cas ont été confirmés en laboratoire. L'incidence se monte à 345 cas pour 100'000 habitants, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son dernier rapport publié jeudi.

Environ 266'200 tests ont été effectués, dont 13% étaient positifs. Tous les cantons sont concernés. Par rapport à la taille de leur population, ceux de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés.

Maladie préexistante dans 86% des cas

Au total, 3704 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. Sur les 3287 pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 14% n'avaient aucune maladie préexistante et 86% en avaient au moins une.

Les trois plus fréquemment mentionnées chez des personnes hospitalisées étaient l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%). Les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés par les personnes hospitalisées étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (41%). De plus, 45% avaient une pneumonie.

Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes et 42% des femmes. L?âge des personnes décédées allait de 31 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans. (ats/nxp)