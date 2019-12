La 51e législature débute lundi après-midi par la prestation de serment des nouveaux élus. Le premier jour sera aussi marqué par l'élection des présidents des deux Chambres, en attendant le point fort de la session: le renouvellement du Conseil fédéral le 11 décembre.

La tradition veut que la législature commence avec les discours de la doyenne de fonction et du plus jeune élu. Cette tâche reviendra à la verte bâloise Maya Graf, 57 ans, et au PLR zurichois Andri Silberschmidt, 25 ans.

Une fois les formalités concernant les élections du 20 octobre réglées, les 200 élus du Conseil national devront prêter serment en prononçant la formule «je le jure» ou «je le promets» dans leur langue en présence du Conseil fédéral.

Une présidente pour le National

Les députés désigneront ensuite leur nouvelle présidente. La libérale-radicale vaudoise Isabelle Moret devrait accéder sans problème au perchoir. Agée de 48 ans, cette avocate de formation, qui se qualifie de «libérale progressiste», est une politicienne aguerrie. Elle siège au Conseil national depuis 2006 et a été vice-présidente du PLR suisse durant huit ans.

La première vice-présidence reviendra à l'UDC. Le parti a choisi le Bernois Andreas Aebi, en remplacement du Grison Heinz Brand, qui n'a pas été réélu. Les Verts occuperont la deuxième vice-présidence. Ils ont désigné l'Argovienne Irène Kälin à cette fonction. Un peu plus tard, les sénateurs procéderont à leur tour aux formalités du premier jour de législature. Ils éliront eux aussi leur bureau.

Hans Stöckli (PS/BE), 67 ans, deviendra président du Conseil des Etats. L'ancien maire de Bienne qui entame sa troisième législature dans cette Chambre veut représenter la force bilingue sous la Coupole fédérale. Il sera assisté d'Alex Kuprecht (UDC/SZ), premier vice-président et de Thomas Hefti (PLR/GL), deuxième vice-président. (ats/nxp)