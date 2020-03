La brigade canine de la police cantonale vaudoise a une nouvelle recrue, Zaïro. Ce jeune berger allemand de 3 mois va devoir suivre une formation de chien policier qui dure 2 ans et qui consiste à apprendre à rechercher des auteurs de délits en fuite, des personnes disparues et des objets et indices sur les scènes de crimes. Puis il sera également formé comme chien d’investigation, soit dans la détection de produits stupéfiants et de billets de banque, d’explosifs ou dans la recherche de cadavres et de traces de sang.

Mais contrairement à ses prédécesseurs, Zaïro arrive en plein période de coronavirus. «Cela ne va pas être simple avec lui, nous dit la police, car d’ordinaire on profite d’habituer le chiot à son futur environnement de travail (la voie publique, les centres commerciaux et les transports publics), mais surtout à s'habituer aux personnes. Ce dernier point nous pose incontestablement un problème dans la situation actuelle. Zaïro peut toutefois compter sur la participation de tous ses collègues gendarmes qui se prêtent au jeu de bon cœur dans les locaux des centres de gendarmerie. Le plus important à cet âge est de développer la communication et le lien entre Zaïro et son maître. Cette pandémie est heureusement propice à cela.»

Et en attendant, dans la vidéo de présentation de Zaïro postée sur Twitter ce 30 mars, le chien nous rappelle de rester chez nous!

Michel Pralong