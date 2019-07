L'intention est affichée à Bienne par Roger Racordon, responsable du Département des infrastructures: «Il est important que le centre-ville de Bienne soit animé et le plus agréable possible à vivre pour l’ensemble de la population».

De fait, cet été, des installations temporaires appelées «îlots d’été» serviront d'invitation à la flânerie et à la détente. Ce projet pilote plutôt réussi constitue «une plateforme d’expérimentation pour identifier les besoins de la population et explorer les possibilités de développement du centre-ville», selon Roger Racordon.

Échanges sociaux

À la place de la Fontaine, le nouveau mobilier urbain empiète sur la route. La suppression de quatre places de parc garantit une circulation bidirectionnelle, mais elle mécontente deux restaurateurs. Côté piétons, les passants l'ont immédiatement adopté, les enfants d'abord.

«Les centres-villes d’aujourd’hui et de demain doivent mettre l’accent sur les rencontres, les loisirs, les échanges sociaux et les expériences», estiment les autorités biennoises, désireuses de contrer un comportement «très axé sur les achats et la consommation».

Il s'agit d'«adapter le centre-ville de Bienne aux changements sociétaux et à l’évolution des comportements en termes d’achat pour créer un sentiment de confort et de proposer un environnement fertile à la population et aux commerces».

Espace de détente

Sept «îlots d’été» installés temporairement proposeront des chaises, des bancs et des hamacs à la place de la Fontaine, l’Esplanade du Palais des Congrès et au Quai-du-Haut, puis au Quai-du-Bas, à la rue de Nidau, à la rue du Général-Dufour et à la rue d’Aarberg.

Des sondages auront lieu pour recueillir l’avis de la population «et en tenir compte dans la planification de projets futurs». Il y a fort à parier que les mécontents s'exprimeront dans le courrier des lecteurs de l'hebdomadaire «Biel Bienne». (Le Matin)