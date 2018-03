L'achat de gilets de protection pour l'armée suscite des interrogations au sein des parlementaires. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats souhaite en savoir davantage. Le reste des 2 milliards de francs demandé par Guy Parmelin n'est quasiment pas remis en question.

Le Conseil fédéral demande 377 millions pour un nouveau système d’habillement et d’équipement modulaire destiné à la troupe. Près de 100'000 militaires pourront être équipés. Le nouveau système coûte environ 3000 francs par personne, près de la moitié de la somme servant à la protection corporelle balistique (gilets de protection).

Evoquant la situation en France après les attentats, le ministre de la défense Guy Parmelin avait avancé, en présentant le projet à la presse, qu'il n'était pas imaginable de n'équiper que certains soldats et pas d'autres.

Même si tous les soldats ne sont pas mobilisés en même temps, il faut compter avec des rotations dans un système de milice. Cet achat était initialement prévu en 2019. Mais l’évaluation est déjà bien avancée et il s'agit d'une acquisition prioritaire.

2 milliards

Avant de trancher, la commission souhaite que le ministre de la défense lui remette de plus amples renseignements, a-t-elle indiqué mardi. Le reste du message sur l'armée n'a pas suscité de grandes contestations.

L'enveloppe de 2,053 milliards de francs regroupe 848 millions pour le programme d’armement, 742 millions pour le matériel d’armée et 463 millions pour l'immobilier. Pour la première fois, le message sur l'armée propose des mises hors service de systèmes d'armes importants, comme le prévoit la loi. Le Conseil fédéral propose ainsi de se débarrasser de 27 avions de combat Tiger.

Réserves trop hautes

Seul l'immobilier a amené la commission à quelques retouches. Sans opposition, elle va proposer de réduire le crédit de 2,5 millions, à 460,5 millions, car elle juge les réserves prévues trop élevées. Elle a tranché après qu'une partie de ses membres s'est rendue sur la place d’armes de Drognens (FR), dont la transformation est devisée à 40 millions.

Certains membres de la commission ont également émis des critiques au sujet du projet de 89 millions prévu à Wangen (BE). Dans leur ligne de mire, la durée des travaux (5 ans) et le calcul des coûts d’exploitation et des coûts énergétiques. Après clarification de ces questions, la commission a approuvé le projet par 10 voix contre 1. (ats/nxp)