Il ne peut y avoir qu’un hymne



Ainsi, il y a donc deux hymnes suisses. Ou en tout cas deux versions des paroles, nous rappelle la Société suisse d’utilité publique (SSUP), gardienne du Grütli, qui s’est employée ces dernières années à réécrire sur le même air une seule strophe se voulant plus laïque et toujours très patriotique.



Car l’actuel chant officiel est bien le Cantique suisse, psaume du XIXe siècle dont la nature religieuse n’est certes peut-être pas tout à fait en phase avec notre époque et dont la validation par les autorités fédérales a suivi un parcours compliqué depuis les années 1960, passant notamment vingt ans en statut provisoire!



Il faut ici rappeler que l’hymne précédent avait la même mélodie que le «God save the Queen» britannique, ce qui n’était pas un gage d’identité nationale forte. Reste que depuis 1981 les choses sont claires, le Conseil fédéral ayant adoubé paroles et musiques que l’on est censé chanter aujourd’hui au 1er Août ou dans les stades.



Mais voilà, la SSUP veut faire cohabiter sa version avec le traditionnel morceau. Sachant combien le texte et la musique sont peu connus, sachant combien l’identification au pays, à la patrie, est chose fragile ou relative de nos jours, se mettre à jouer avec les hymnes paraît bien hasardeux. Réformer une référence poussiéreuse, pourquoi pas, mais cumuler une mise à jour avec la tradition, non. Il faut choisir, et c’est à la Confédération de trancher, que ce soit via son gouvernement, son Parlement, voire son peuple. S’agissant d’un tel fondement identitaire, ce serait la moindre des choses.



