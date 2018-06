Le pape François a ancré par sa venue «historique »à Genève l'attachement de l'Eglise catholique à l'unité des chrétiens qu'il appelle à «marcher ensemble». Mais sa messe n'aura pas fait salle comble. A la Suisse, il demande d'oeuvrer pour désamorcer les conflits.

Tout au long de la journée de jeudi, le pape François a insisté sur le dialogue avec les autres chrétiens, à l'occasion des 70 ans du Conseil oecuménique des Eglises (COE) qui regroupe environ 350 Eglises membres. Un message qu'il avait déjà relayé auprès des protestants, notamment en 2016 en Suède.

«Ce n'est qu'ensemble qu'on marche bien», a affirmé le Saint-Père. Et de se demander comment «comment les chrétiens peuvent-ils évangéliser s'ils sont divisés?». Qualifiée d'«historique» à l'avance par le COE, cette visite a constitué une «inspiration» pour l'oecuménisme dans le monde, a affirmé de son côté le secrétaire général Olav Fykse Tveit.

Moins de 40'000 fidèles

En fin de journée, le pape a célébré une messe devant 30'000 personnes selon la police, 37'000 d'après le diocèse, moins que les 41'000 attendues à Palexpo. Elles étaient venues surtout de Suisse romande, d'Italie et de France. Certaines étaient arrivées dès le matin.

Le Saint-Père a vanté les bienfaits du «pardon» que les chrétiens se sont accordé. «Nous pardonner entre nous» après des «siècles de controverses et de déchirures», «quel bien cela nous a fait et continue à nous faire», a insisté le pape, arrivé en papamobile électrique.

Petite frayeur en fin de messe

Petite frayeur en fin de messe lorsque le souverain pontife a trébuché et aurait sans doute lourdement chuté s'il n'avait pas été rattrapé de justesse. Le Saint-Père a ensuite pu quitter la salle sans aide supplémentaire. Le pape, qui fêtera dans quelques mois ses 82 ans, avait déjà manifesté des signes de fatigue durant la journée.

Genève: Le pape François s'affaisse à la fin de sa messe à @Palexpo https://t.co/kYCon9bQ5W pic.twitter.com/IWyx1e16jO — 20 minutes (@20minutesOnline) 21 juin 2018

Appel à la solidarité

Parmi les moments forts de la journée, il a béni une petite fille atteinte d'un cancer à la sortie de la chapelle du COE après sa prière oecuménique. Il aura aussi rencontré une délégation de chrétiens des deux Corées, qui ont participé ensemble au Comité exécutif du COE.

Plus largement, il a appelé à la solidarité pour les plus vulnérables et dénoncé le quotidien de beaucoup de personnes, devenu comme «drogué». Et de demander également des habitudes plus «sobres», établies sur les «relations personnelles, non virtuelles».

Lors de sa rencontre avec le président de la Confédération Alain Berset, le chef du Vatican aura demandé à la Suisse de faire ce qu'«elle sait», «désamorcer les conflits» par le dialogue. Les deux dirigeants ont également abordé la question des réfugiés dans le contexte de blocage de bateaux par le nouveau gouvernement italien.

Pas de polémique

La Suisse a une «responsabilité», mais elle ne peut oeuvrer «seule», a affirmé devant la presse le président de la Confédération, qui n'a pas annoncé de prochaines réinstallations supplémentaires de ces personnes. Et d'estimer que la réflexion européenne sur cette question devra être menée.

La visite papale n'aura en revanche pas abordé les polémiques récentes au sein de l'Eglise catholique. Les demandes d'un tribunal d'abord, lancées depuis Genève par une nouvelle association de victimes de prêtres pédophiles couverts par des évêques.

Leuthard comme ouaille

Sa comparaison controversée le week-end dernier entre l'avortement et des pratiques nazies n'aura pas non plus été mentionnée. Des déclarations que n'a pas souhaité commenter Alain Berset, qui a affirmé ne pas en avoir pris connaissance.

Le pape François était le troisième à rendre visite au COE après Paul VI en 1969 et Jean-Paul II il y a près de 35 ans. Il est également le premier Saint-Père à s'être rendu en Suisse depuis une quinzaine d'années et la venue de Jean-Paul II à Berne.

Président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal lucernois Kurt Koch a déjà souhaité que le pape François «revienne en Suisse». Pour cette visite, un dispositif de haute sécurité avait été établi. L'aéroport de Genève «n'a jamais vu cela», a expliqué une source proche du dossier. Des dizaines de véhicules constituaient le convoi du pape.

Celui-ci était entouré d'un détachement de la Garde pontificale. Le président de la Confédération lui a garanti dans la matinée que la Suisse continuerait de soutenir ce dispositif de protection qui dure depuis plus de 500 ans.

Palexpo n'avait pas accueilli depuis longtemps une affluence aussi importante, une situation particulière selon le président du gouvernement genevois Pierre Maudet. La conseillère fédérale Doris Leuthard y figurait notamment.

(ats/Le Matin)