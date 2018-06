Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu’à un catholique lambda de rentrer jeudi à Palexpo sans être passé par une paroisse… En effet, pour des raisons de sécurité incendie, seules 41'000 personnes sur les 70'000 possibles pourront assister à la messe papale à Genève. Et ce sont les personnes qui ont passé par les paroisses qui ont été retenues, comme exigé par le Vatican. C’est donc la grogne.

D’autant que, pour des organisateurs expérimentés, la chose relevait de l’évidence et aurait impliqué de répartir différemment les billets «papaux». Ce couac s’ajoute à celui du budget. C’est en effet sans disposer des 2,3 millions nécessaires que l’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg a choisi d’organiser la messe du pape François. Précisons que c’est le Vatican qui avait demandé que la célébration soit accessible au plus grand nombre et que la nouvelle n’était tombée qu’en mars. Soit trop tard pour le budget 2018.

Des paroisses bien pingres!

À J-5, si l’on met de côté ce qui ne reste pour l’instant que de simples promesses de dons, il manque 2 millions dans les caisses. L’évêché redoute l’insolvabilité. «Si on reste sur le trend actuel, nous aurons un trou de 1 million», met en garde Jean-Baptiste Henry de Diesbach, administrateur et économe du diocèse. La sécurité de la messe coûtera 1,2 million, les infrastructures 700'000 fr., les équipements audio, vidéo et sono 400'000 fr… C’est pour recueillir ces sommes rondelettes que Daniel Pittet, médiatique fidèle et «ami» du pape, a été intégré au comité d’organisation la semaine passée.

Depuis, le Fribourgeois remue ciel et terre et sollicite son réseau. Il a aussi mis sur pied un système de don par SMS*! Les fidèles et les 250 paroisses du diocèse ont aussi été sollicités. Il faudrait que chacune verse 10'000 fr. pour sortir leur évêque de la mouise. C’est dans les cordes de certaines d’entre elles, surtout les fribourgeoises qui bénéficient de l’impôt ecclésial. Sauf que les rares qui ont répondu à l’appel n’ont consenti qu’à lâcher en moyenne 1500 fr.

Le «miracle» des chaises

«Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent», assénait le Christ en son temps… «Les conseils de paroisse doivent avaliser ces dons et cela prend du temps et nous espérons donc en voir arriver d’autres», tempère M. Henry de Diesbach. Il y a quelques jours encore, les 41'000 chanceux à assister à la messe n’étaient pas certains de pouvoir s’y asseoir! Comme le révélait «GHI» mercredi, 20'00 chaises manquaient à l’appel. Et la Coupe du monde ne poussait guère à l’optimisme…

Mais miracle il y a eu. «Nous avons 95% de ce qu’il nous faut grâce à un gros fournisseur qui est allé en chercher partout en France», révèle l’administrateur et économe du diocèse. Et Laure Christine Grandjean, porte-parole de l’évêché, de conclure: «La venue du pape fédère les bonnes volontés: 300 bénévoles de 18 à 84 ans nous aident, des menuisiers ont construit gratuitement l’autel, des sœurs ont offert les hosties. Sans eux, la situation serait plus délicate.» (Le Matin)