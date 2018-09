Tous les bâtiments de Suisse et du Liechtenstein peuvent désormais être visualisés en 3D, communique jeudi l’Office fédéral de topographie swisstopo. Ils font partie des premiers pays au monde à disposer d’un tel modèle topographique.

Plus de trois millions de bâtiments ont été modélisés au cours des cinq dernières années. Les applications sont nombreuses.

Dans le domaine de l'environnement, par exemple, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a développé sur cette base un cadastre solaire qui renseigne sur le niveau d’énergie solaire que produit le toit d’un bâtiment précis et indique d’une façon simple combien d’électricité ou de chaleur il est possible de produire sur son propre toit.

Certaines administrations et sociétés privées utilisent également déjà ces données pour leur activité. C’est le cas par exemple des services de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, des services de l’immobilier ou de la protection contre le bruit, ou encore des cabinets d’architectes. Les bâtiments modélisés leur servent à créer des visualisations, des animations et des analyses.

Bâtiments, ponts, téléphériques, végétation

L’intégration de tous les bâtiments de Suisse a marqué le passage de la version bêta du visualiseur de la Confédération à sa version définitive. Sur map.geo.admin.ch, tous les corps de bâtiments figurent en trois dimensions, mais aussi les ponts, les téléphériques et la végétation.

Deux nouvelles fonctions rendent les déplacements interactifs possibles: la vue aérienne, pour explorer la Suisse numérique vue d’en haut, et la promenade virtuelle à travers les rues de son propre quartier ou de son propre village en 3D. (ats/nxp)