Vous allez partir cet été une semaine à Majorque ou en Sicile et vous avez trouvé un super tarif de vols. Seul petit souci, l'avion décolle très, très tôt. Avec les deux heures d'avance requis pour enregistrer les bagages et passer la sécurité, impossible d'y aller avec les transports publics selon l'endroit où vous habitez. Qu'à cela ne tienne: vous irez en voiture à l'aéroport et vous la laisserez sur place dans un parking pendant vos vacances. Mais attention: cela vous reviendra très cher. Parfois même plus cher que le prix du vol lui-même!

Le Blick a mandaté le portail Airhelp pour faire le point sur les tarifs en vigueur dans les aéroports suisses. Le portail a calculé ce qu'il fallait débourser pour y laisser une semaine sa voiture du 21 au 28 juillet, au plein milieu des vacances. Verdict: c'est l'aéroport de Zurich Kloten qui propose les tarifs les plus élevés pour ses parking officiels les mieux placés, avec une facture, pour 7 jours, qui s'élève à 214 francs. Genève suit de près avec un prix total de 204 francs (parking P1 Resa Park), devant Bâle-Mulhouse (184 francs).

Longue durée chère

Mais en acceptant de marcher quelques minutes, le voyageur accède aux sites longue durée officiels qui proposent les tarifs les moins chers des aéroports. Et dans ce registre, la palme revient à Cointrin où il faut payer 120 francs pour les parkings P51 et P26, bien connus des vacanciers. Zurich offre une formule dite «Holiday Budget», à 15 minutes à pied de l'aéroport, qui ne coûte que 81,75 francs. Quant à Bâle, il est possible de laisser sa voiture une semaine pour 86 francs.

A noter que l'aéroport de Genève compte deux concessionnaires officiels de valet parking, Easy Park et Amag (vous laissez votre clé à l'aéroport à un valet qui se charge de la garer ailleurs). Pour la semaine choisie, les deux sociétés proposent des tarifs de respectivement 175 et 174 francs.

Agno, Belp et Lyon

Les plus petits aéroports sont au meilleur marché. Ainsi tant à Agno (TI) qu'à Alternhein (SG), laisser sa voiture une semaine à deux pas des guichets d'enregistrement revient à 115 et 110 francs. C'est le seul tarif en vigueur. C'est à Belp, près de Berne, que garer son véhicule revient le moins cher avec un tarif oscillant de 46 à 59 francs pour 7 jours.

A noter, pour les Genevois et certains Romands qui ne craignent pas de rouler un peu, qu'il peut être intéressant, selon les vols, de prendre l'avion à Lyon. En effet, pour la même semaine de comparaison, le tarif officiel le plus bas de l'aéroport est de 58 euros et le plus élevé est de 168 euros. Mais le site propose des rabais de 20 à 50% en réservant à l'avance en ligne, ce qui peut réduire considérablement la facture.