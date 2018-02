On le sait, la consommation excessive de produits sucrés favorise le surpoids et le diabète, notamment chez les jeunes. Pour tenter de lutter contre le phénomène, deux députés socialistes fribourgeois ont déposé une motion visant à interdire ou limiter la vente de sodas et de chocolat dans les distributeurs automatiques et les cantines des cycles d’orientation du canton. Pari réussi.

En effet, le Grand Conseil a adopté par 54 voix contre 41 leur motion mercredi soir, rapporte ce jeudi La Liberté. Le sujet a suscité un vif débat, selon le quotidien fribourgeois. Plusieurs députés ont estimé que la proposition allait trop loin, rapporte-t-il. Un médecin PDC a rappelé que pour maigrir, il fallait manger moins et bouger plus. Le PLR a estimé lui qu'un canton qui interdit est un canton qui n'a pas de solution et que les ados avaient bien d'autres occasions d'acheter des produits sucrés hors du périmètre de l'école.

Mais malgré l'opposition du Conseil d'Etat, le texte a fini par être adopté, grâce à la gauche et à de nombreux PDC. Le gouvernement va donc devoir plancher sur une loi car il n'existe encore aucune base légale pour bannir les produits sucrés des distributeurs.

Initiative pendante de Neuchâtel

Pour rappel, le canton de Neuchâtel a lui lancé une initiative cantonale pour que la législation introduise une taxe sur les sucres ajoutés lors des processus de fabrication. Le texte a été examiné en janvier dernier par la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats qui l'a rejeté à l'unanimité.

La commission a estimé qu'une telle mesure ne devrait être examinée que si les efforts actuellement déployés par le Conseil fédéral et l'industrie alimentaire pour faire baisser l'ajout de sucre dans les yoghourts, les céréales et les boissons sucrées notamment, ne sont pas efficaces. L'initiative neuchâteloise doit encore passer devant les deux Chambres. (nxp)