Quelque 3600 personnes se blessent chaque année en faisant du patin à glace, selon un calcul du Bureau prévention des accidents (bpa). Neuf fois sur dix, c'est un homme qui se blesse au niveau des bras, de la tête ou des genoux. Le bpa recommande le port du casque.

En sachant que le fait de porter un casque réduit d'environ 50% le risque de blessures, ce serait donc quelque 350 personnes qui s'épargneraient des blessures et les conséquences en découlant, souligne le bpa dans un communiqué.

«Comme pour tous les sports, les hommes prennent en général plus de risques», a précisé jeudi à Keystone-ATS un porte-parole du bpa pour expliquer la forte proportion d'individus de sexe masculin blessés. Une différence de matériel pourrait également expliquer cet écart: les hommes utilisent plus souvent des patins de hockey, qui freinent moins facilement.

Le bpa conseille aux patineurs de bien aiguiser et bien lacer les patins et de s'échauffer correctement. Et si une chute survient, il faut lâcher son partenaire. (ats/nxp)