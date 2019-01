Adelboden (BE) est en deuil. Six jeunes ont perdu la vie dans un tragique accident de la route, samedi, dans le nord de la Suède. Blessé, un septième a survécu au drame. Cinq des victimes décédées et le survivant habitent la localité bernoise.

Les sept amis étaient tous membres de l'église évangélique «Eglise pour Christ». Dimanche, l'institution s'est exprimée sur Instagram: «Nous avons appris la mort de six jeunes issus de l'église. Priez pour les personnes concernées.» Le concierge d'un des deux endroits où les fidèles ont l'habitude de se réunir explique à 20 Minuten: «C'est tragique. On est tous choqué.» Selon lui, les victimes étaient des membres sympathiques et très actifs au sein de l'église et du chœur d'hommes. «Ils vont beaucoup nous manquer.»

«Il a plusieurs côtes cassées»

Le quotidien alémanique a aussi pu parler au père du jeune homme de 23 ans ayant survécu à l'accident: «Les autorités suédoises m'ont appelé samedi et m'ont dit qu'ils avaient une mauvaise nouvelle pour moi. Elles m'ont annoncé que six jeunes Suisses étaient morts dans un accident et que mon fils avait survécu au drame. J'étais effondré.»

Le Bernois explique s'être immédiatement rendu en Suède. Il se trouve actuellement à l'hôpital, aux côtés de son fils. «Il a plusieurs côtes cassées, une blessure au poumon et diverses coupures à la tête», explique le père qui pense qu'il faudra entre un et deux mois pour qu'il guérisse totalement. «Mon fils ne se rappelle pas de l'accident. Il dormait au moment des faits. C'est la dernière chose dont il se souvient.»

Pour rappel: le crash s'est produit samedi peu avant 02h00 sur une route de campagne au sud-est de Kiruna, région située au-delà du Cercle polaire à quelque 1200 km de Stockholm. Le minibus des Suisses est entré en collision frontale avec un camion. Selon la compagnie et les médias suédois, le minibus aurait dérivé vers la voie opposée dans un tournant et percuté le poids lourd qui transportait du minerai de fer. Les conditions météorologiques étaient mauvaises, avec notamment de forts vents, toujours selon les médias. (Le Matin)