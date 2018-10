Le périmètre de tir d'un loup dans la vallée de Conches (VS) sera étendu. Une autorisation de tir avait été délivrée le 5 septembre, en raison des dommages causés à des animaux de rente.

Depuis l'autorisation de tir, une attaque a eu lieu dans une surface agricole protégée par une clôture électrifiée, communique mardi l'Etat du Valais. Un mouton a été tué, un autre blessé. Les dommages s'étendent désormais des alpages aux pâturages d'automne.

Une extension du périmètre de tir a été décidée pour éviter davantage de dégâts, précise le canton. La situation demeure en revanche inchangée pour la seconde autorisation de tir qui concerne un loup dans la région du Val d'Anniviers.

Dans ces deux régions, les loups ont tué au moins 120 moutons durant l'été, sur des alpages protégés, non protégeables ou non protégés. Le WWF et Pro Natura ont fait recours contre ces autorisations de tir. Les deux organisations estiment que les mesures de protection des troupeaux étaient insuffisantes dans des régions où la présence continue de loups est connue. (ats/nxp)