L'armée a un besoin urgent de personnel, comme dans le domaine de la cybercriminalité. Pourtant elle a de la peine à recruter. Et ce désintérêt des demandeurs d'emploi serait dû en partie à la difficulté d'y concilier vie privée et vie professionnelle. C'est ce qui ressort du dernier sondage de satisfaction mené auprès du personnel de la Confédération, raconte le Blick mardi.

Selon cette enquête à laquelle ont participé 68% des 34'000 fonctionnaires fédéraux, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est celui qui récolte les notes les plus basses pour tout ce qui est compatibilité de la vie familiale et professionnelle. Seul le département des Affaires étrangères (DFAE) est presque aussi mal jugé. Dans le reste de l'administration, les notes sont comparables au secteur privé.

Travail flexible exigé

Au sein de la Défense, ce sont surtout l'armée de terre, l'armée de l'air et l'état-major qui sont mal cotés. Le DDPS reconnaît le problème, souligne le Blick. «Ces mauvaises notes reflètement le désir du personnel militaire professionnel d'avoir une plus grande flexibilité dans les modèles de travail», a indiqué Renato Kalbermatten, porte-parole du DDPS. En clair: les fonctionnaires souhaiteraient davantage travailler à temps partiel, voire faire du télétravail ou même du jobsharing (partage de poste).

Hic: les possibilités de répondre aux attentes des collaborateurs seraient plus limitées dans le secteur militaire, en raison des tâches à accomplir. En effet, les postes existants exigeraient de gros temps de présence sur place, de l'interchangabilité du personnel et de grandes disponibilités pour les tâches de formation durant les écoles de recrues, explique le porte-parole.

Pour Matthias Humbel, à la tête de la branche Administration publique du syndicat transfair, la Grande Muette n'a aucune excuse puisque les notes de l'armée sont encore plus basses qu'il y a 3 ans, et ce pour les mêmes raisons.« Il faut s'attaquer à ce problème à- pour l'avenir de l'armée», estime-t-il.

Selon le responsable, ce sont surtout les officiers professionnels et les sous-officiers qui sont mécontents. Et ce en raison de la volonté du Conseil fédéral de relever l'âge de la retraite de 60 à 65 ans pour les militaires. Ils craindraient que la grande flexibilité que l'on exige d'eux ne soit pas récompensée. (nxp)