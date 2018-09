Attendu comme orateur sur un de ses sujets fétiches, Philippe Nantermod brillait par son absence ce mercredi dans une salle du Conseil national, il faut le dire, à moitié vide. Après un temps d'attente, la conseillère nationale Ada Marra a fait un tweet: «Le petit Philippe est attendu à la caisse où l'attend sa maman! @nantermod»

Le petit Philippe est attendu à la caisse où l'attend sa Maman! @nantermod — Ada Marra (@ada_marra) September 19, 2018

Il était 10 h 17 et Philippe Nantermod est parvenu à rejoindre la salle avant qu'on ne passe à autre chose. A 10:38, le Valaisan a précisé: «Je suis arrivé en retard à la Tribune» et s'en est suivi un court échange «Arrivé en retard... On t'a cherché dans tout le Palais», s'est amusée la Vaudoise.

Le Valaisan devait s'exprimer sur le postulat du PLR concernant les nouvelles formes de travail à l'ère du numérique. Ce postulat propose d'étudier «la création d'un nouveau statut à part entière pour les «travailleurs de plate-forme», qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l'indépendance». Autrement dit, il voudrait clarifier le statut des personnes qui travaillent pour Uber par exemple, qui sont liés à une structure, mais en même temps indépendant.

Finalement, les (presque) absents n'ont pas toujours tort, puisque son postulat a été accepté. (Le Matin)