Plus de 7600 personnes ont participé à la première vague du sondage de Tamedia, éditeur de «20 minutes», ayant trait à la votation du 23 septembre prochain. Trois textes fédéraux seront soumis au peuple.

«Fair-Food», oui à 64% L’initiative «Fair-Food» serait acceptée à 64%. Elle demande que la Confédération fasse la promotion de l’agriculture proche de la nature, respectueuse des animaux et des aliments produits dans des conditions équitables et écologiques. C’est la garantie de ce respect qui emporte l’adhésion. Ceux qui prévoient de dire non sont surtout motivés par la crainte d’une hausse des prix des denrées

«Pour la souveraineté alimentaire», oui à 62%

Le second objet agricole, l’initiative «Pour la souveraineté alimentaire», obtiendrait 62% de oui. Ce texte impose à la Confédération d’assurer un approvisionnement en denrées essentiellement locales et de garantir des «prix équitables» pour les paysans. L’argument qui fait mouche pour un oui est que les agriculteurs seraient ainsi mieux rémunérés. Les opposants mettent en avant la fermeture du marché agricole face à l’étranger. L’enquête Tamedia montre que ces textes sont plébiscités par les femmes.

Pas de majorité pour les vélos

Aucune majorité ne se dégage en revanche pour le troisième sujet: une contre-proposition directe à l’initiative en faveur des vélos (lire ci-dessus). Le camp du oui rassemble 48% des sondés. Ils sont 44% à être contre, pour 8% d’indécis. Cet arrêté fédéral sur les voies cyclables demande que les pistes cyclables soient traitées de la même manière que les chemins et sentiers pédestres dans la Constitution. (nxp)