Caribana fête du 5 au 9 juin sa 29e édition sur une plage idyllique de Crans-près-Céligny au bord du lac Léman. «Nous sommes le plus grand des petits festivals et le premier open air de l’été, souligne Laura Briand, chargée des relations presse. Nous proposons entre autres comme têtes d’affiche Franz Ferdinand, Robin Schulz, Nekfeu ou Bastian Baker.»

Le festival les pieds dans l’eau qui attirait 22'000 personnes en 2007 et s’attend à drainer quelque 35'000 visiteurs cette année transgresse une fois de plus les générations. Rap, rock alternatif, house, pop, électro cohabitent avec la chanson française. Trois Cafés Gourmands dont le hit «À nos souvenirs» a déjà été cliqué 68 millions de fois sur YouTube sera à l’honneur sur la grande scène le mercredi 5 juin. Samedi 8 juin, changement de genre avec une soirée entièrement dédiée au Rap avec l’élite de la nouvelle génération. Retrouvez sur scène Valf, Sofiane, Georgio ou encore Ninho, véritable phénomène ainsi que Vegedream, le rapeur d’origine ivoirienne à qui on doit le tube de l’été passé «Ramenez la coupe à la maison».

Mais Caribana ne serait pas fidèle à lui-même s’il ne faisait pas la part belle à des artistes suisses. Dans ce contexte, l’appenzellois Marius Bear qui vient de remporter le Swiss Music Award du meilleur talent 2019 va enchanter la scène du lac, le 6 juin. Samedi 8 juin, c’est le Genevois Di-Meh, star montante du Rap et respecté dans le milieu, qui enflammera la scène du lac. Quant au trio bernois Monumental Men, il délivrera sa formule électronique et planante sur la scène du lac le 7 juin.

Des DJ de 12 ans

Autre must du festival, le DJ Contest. Un concours très prisé et réservé aux jeunes de 12 à 19 ans qui place la manifestation dans une perspective familiale. Grâce à leurs débuts au Caribana, les participants ou finalistes auront peut-être la chance de mixer par la suite au MAD de Lausanne, au Chat Noir de Carouge ou à la Case à Chocs de Neuchâtel.

Reste que Caribana doit notamment sa voilure à la précieuse contribution de la Loterie Romande. «La vente de billets ne suffit pas à faire vivre le festival, ajoute Laura Briand. La LoRo nous permet de proposer un grand nombre de musiciens suisses, notre vocation. Et grâce à elle, nous pouvons jouir d’une grande liberté dans notre programmation.» (Le Matin)