Peuplé de plus de 300 âmes à une époque, le village ne compte plus que 12 habitants et un grand nombre de maisons de pierre abandonnées. Pour faire revivre la localité, du moins pendant la saison estivale, la Fondation Corippo a entrepris de transformer le village en un projet hôtelier.

«La réception se trouvera au restaurant du village, le foyer sur la place du village, les ruelles feront office de couloirs et les maisons de chambres d'hôtel», explique Fabio Giacomazzi, l'architecte de la Fondation Corippo dans une vidéo de Keystone-ATS. L'établissement doit ouvrir ses portes dès l'été 2019.

Un investissement de 3,25 millions de francs est prévu pour la première étape de ce projet. En 2020, Corippo fera partie de la nouvelle commune fusionnée de Verzasca, qui comptera environ 900 habitants. (ats/nxp)