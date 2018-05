Les dernières semaines ont été particulièrement pesantes pour les allergiques. Avec le temps sec et les températures estivales, les concentrations polliniques des bouleaux, des charmes ou des frênes ont pris l'ascenseur un peu partout à travers le pays. Mais les personnes sensibles ont de quoi se réjouir. Contacté ce mardi, Vincent Devantay, de Meteonews, explique que la situation se calmera au cours des prochains jours. «Les températures seront relativement basses et de faibles chutes de pluie sont prévues par endroits, notamment en Valais et au Jura.»

Malheureusement, l'accalmie sera de courte durée. «Dès ce week-end, le mercure grimpera jusqu'à 27 degrés. Le temps sera bien ensoleillé, ce qui va permettre à la végétation se développer encore davantage. De grosses concentrations de pollen sont attendues. Il y aura de la bise, mais le vent sera moins fort que la semaine dernière.»

Saison des graminées

Le météorologue note par ailleurs que nous entrerons bientôt dans la phase de prolifération des graminées. Egalement appelées herbes des champs, c'est elles qui ont donné le nom de «rhume des foins».

Selon Vincent Devantay, la saison des pollens est particulièrement violente cette année. «En avril, il a soudainement fait très chaud. Il a fait beau et sec assez longtemps. Ça a permis à la végétation de se développer rapidement.» Contacté par «20 Minuten», Noemi Beuret, du centre d'allergie suisse, confirme: «Cette année, les pollens étaient présents plus tôt que d'habitude dans presque toutes les régions de Suisse. Certains type jusqu'à deux semaines avant.»

Se laver les cheveux avant d'aller se coucher

Dans tous les cas, elle conseille aux personnes concernées de suivre un traitement. «Un rhume des foins non traité peut se transformer en asthme allergique.» Et d'ajouter: «Dans la plupart des cas, des antihistaminiques ou une combinaison de préparations à base de cortisone suffisent pour lutter contre les symptômes.» En cas de forte concentration, elle conseille aux allergiques de faire du sport à l'intérieur et de porter des lunettes de soleil lorsqu'on sort. Laver ses cheveux avant d'aller au lit peut permet également de soulager quelque peu la situation. (Le Matin)