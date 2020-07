Les usagers des transports publics doivent désormais porter un masque pour leur déplacement. Cette mesure, entrée en vigueur lundi, doit permettre de freiner l’augmentation des cas de coronavirus repartis à la hausse en Suisse.

L’obligation concerne les personnes de 12 ans et plus dans tous les trains, trams, bus, remontées mécaniques, téléphériques et bateaux de Suisse, a décidé mercredi dernier le Conseil fédéral. Pas d’amende prévue, mais toute personne refusant de porter le masque doit quitter le moyen de transport au prochain arrêt.

Depuis l’assouplissement des mesures de confinement, la fréquentation des transports publics a pris l’ascenseur et il est souvent difficile d’y respecter la distance prescrite. Le port du masque y était déjà vivement recommandé aux heures de pointe, mais cette prescription n’était guère suivie par les usagers.

Les Jurassiens doivent également porter depuis ce lundi le masque pour se rendre dans tous les commerces du canton. La mesure a été décidée pour une durée de deux mois. Moins radical, Vaud imposera le port du masque dès mercredi au personnel de vente et aux clients lorsque plus de dix personnes se trouvent dans un magasin.

Voyageurs en quarantaine

Depuis mi-juin, le nouveau coronavirus a connu une recrudescence en Suisse après l’arrivée de personnes infectées en provenance de l’étranger. À partir de lundi, toute personne franchissant la frontière depuis certaines régions à risque doit se mettre en quarantaine durant dix jours. L’Office fédéral de la santé publique tient une liste des régions en question, qu’il actualisera régulièrement.

Les personnes concernées seront informées dans les avions, les autocars et aux frontières. Une fois entrées en Suisse, elles doivent s’annoncer auprès des autorités cantonales.

Suite aux assouplissements successifs le nombre de cas est reparti à la hausse en Suisse. Il n’y a toutefois pas de raison de paniquer à ce stade, selon le Conseil fédéral. L’augmentation du nombre de tests explique aussi la hausse du nombre de cas, même si on constate un relâchement dans certaines situations. (ats/nxp)