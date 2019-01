Le premier bébé à voir le jour en 2019 à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) est un garçon. Né à 00h03, son prénom n'est pas encore connu. L'année 2018 s'est terminée avec la naissance d'Eva. Au total, 4'213 enfants sont nés à la Maternité l'an passé.

La Maternité genevoise est la plus grande de Suisse, ont rappelé mardi les HUG. Ses travaux d'agrandissement et d'aménagement se poursuivent jusqu'en 2019. Elle comptera 117 lits, 82 en obstétrique et 35 en gynécologie. Dix chambres à un lit seront disponibles au sein de l'entité privée.

Dans le courant de l'année, une nouvelle unité mère-enfant de quatre chambres sera mise en service. Elle permettra aux mamans nouvellement accouchées de garder leur bébé auprès d'elles, lorsque celui-ci a besoin d'une surveillance accrue, expliquent les HUG. Jusqu'ici, ces bébés étaient hospitalisés en néonatologie.

Dès janvier, dans le cadre du Programme de soins dépression périnatale, la Maternité proposera deux entretiens individuels avec une sage-femme, l'un durant la grossesse et l'autre six à huit semaines après la naissance. En français, anglais ou espagnol, ils aborderont les bouleversements physiques, émotionnels, familiaux et sociaux que provoquent la naissance et l'arrivée d'un enfant. (ats/Le Matin)