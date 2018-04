On connaissait l'existence de ghettos de riches aux USA. Soit des complexes résidentiels entièrement clôturés et équipés de caméras de surveillance pour assurer la sécurité de ses habitants privilégiés. Désormais, la Suisse aura le sien. Et il sera niché au bord du lac de Constance, révèle le Tages-Anzeiger mardi.

Le projet comprend 17 appartements de grand standing avec piscine privative, une zone de fitness et de bien-être ainsi qu'un autre piscine couverte, un service de conciergerie et de chauffeur 24h sur 24. Les résidents pourront même garer leurs véhicules de collection dans un parking spécial climatisé. Prix des logements: de 1,6 à 5 millions de francs, en fonction de la taille des lieux comprise entre 180 et 550 m2.

Eine «Gated Community»: Im Oberthurgau entsteht der wohl erste abgeschlossene Wohnkomplex für Reiche in der Schweiz. (Abo+) https://t.co/eFB9Q93xzg — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) 3 avril 2018

Été 2019

Le coup de pioche de «Port du Navire» (en français) sera donné en mai sur la commune de Uttwil (TG), au bord du lac et à côté du camping municipal. Son ouverture est prévue en été 2019. Et une clôture de 2 mètres de haut ainsi que de nombreuses caméras de surveillance protégeront la future résidence des campeurs et des intrus, explique le Tagi.

Le projet était à l'origine celui du promoteur st-gallois Mettler2Invest. Mais celui-ci a vendu le complexe à LN Immo d'Appenzell, une société inconnue dans ce secteur, dit le Tagi.

Le journal explique encore que le complexe va voir le jour sur le site des bureaux d'une ancienne compagnie maritime de Brême (D) qui a déposé le bilan il y a 2 ans. Mais le luxueux bâtiment en forme de navire, toujours hautement sécurisé, était depuis à l'abandon et suscitait l'intérêt des promoteurs de la région, notamment pour sa parcelle de 17'500 m2 au bord de l'eau.

Exemple de ségrégation

Selon le Tagi, les Verts avaient demandé en 2009 au Conseil fédéral d'étudier les implications de telles communautés fermées en Suisse. Berne avait répondu qu'il n'en existait pas sur le territoire et qu'elles constitueraient un exemple extrême de ségrégation directe et mettraient ainsi en danger la cohésion sociale. Raison pour laquelle il faudrait empêcher de telles structures en Suisse.

Mais l'architecte allemand du projet, Stefan Boettle du bureau Green Architecture, se défend d'avoir imaginé une communauté fermée. Selon lui, pas question de parler de zone sécurisée avec chiens de garde et barbelés. Le but n'est pas que les gens se sentent comme dans un ghetto, dit-il. Il explique les clôtures et les caméras par le fait qu'il faut bien montrer qu'il s'agit d'une zone privée. Selon lui, les futurs acheteurs - des Suisses aisés d'une cinquantaine d'années pour la plupart, affirme-t-il - auraient tous le désir de s'impliquer dans la vie villageoise.

L'avenir dira si c'est bien le cas. Mais à Uttwil, tout le monde reste calme et attend de voir quel impact auront les nouveaux arrivants sur la vie du village.

(nxp)