Dimanche soir, lors d'un échange sur Twitter, le président du PDC suisse, Gerhard Pfister (PDC/ZG), s'en est pris d'une manière violente à son collègue du Conseil national Carlo Sommaruga (PS/GE), le traitant de «macho de gauche», d'«hypocrite» et finalement d'«antisémite» à cause des positions pro-palestiniennes du socialiste genevois. Les réactions outrées ont été nombreuses hier dans la journée, même au sein du PDC.

Hier soir, à l'émission Forum sur la RTS, Gerhard Pfister minimisait la portée de ses propos et n'entendait pas présenter des excuses. Mais plus tard dans la soirée, il a finalement publié un tweet dans lequel il reconnaît être allé trop loin dans ses propos : «Mes tweets, @CarloSommaruga, vous ont frappés hier et vous ont choqués. Mon choix de mots n'était pas approprié et sans nuances. Pour cela je présente mes excuses. En la matière, je continuerai à critiquer, mais je ne viserai plus la personne. Désolé.»

Meine Tweets, @CarloSommaruga, von gestern haben Dich getroffen und empört. Meine Wortwahl war nicht angemessen und undifferenziert. Dafür entschuldige ich mich. In der Sache werde ich weiterhin Kritik üben, aber nicht mehr auf die Person zielen. Sorry. — Gerhard Pfister (@gerhardpfister) August 13, 2018

(Le Matin)