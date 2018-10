L'américaine Jennifer Widom a reçu lundi à Lausanne le prix Erna Hamburger 2018. Cette spécialiste des données et des informations a lancé en 2011 un des premiers cours d'enseignement en ligne (MOOCs).

Jennifer Widom, dean of @StanfordEng, has won the Erna Hamburger Prize, which she will be awarded by the @EPFL_WISH Foundation. https://t.co/QLCgmPoY6v