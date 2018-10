Les appartements mis en vente dans le district de Zurich se sont renchéris en moyenne de 97% au cours des onze dernières années. Le prix au mètre carré y atteint aujourd'hui 13'000 francs, selon le rapport immobilier 2018 établi par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et le comparateur en ligne Comparis publié mardi.

Horgen et le canton de Nidwald affichent également des hausses de plus de 80% pour un prix médian au mètre carré de respectivement 11'750 et 9000 francs. En 4e position figure la ville de Neuchâtel ( 80%) et parmi les districts romands on retrouve encore dans le top 10 la Riviera Pays-d'Enhaut ( 67%, 7e) et l'Ouest lausannois ( 65%, 10e).

Recul en Valais

A l'autre extrémité du tableau, le district de Goms, en Valais, est le seul à afficher un léger recul (-2%) sur les prix proposés à la vente. Quatre autres localités valaisannes figurent parmi les dix où le renchérissement a été le moins important, à savoir Sierre ( 10%), Hérens ( 19%), Conthey ( 22%) et Loèche ( 23%).

«Comparativement à l'analyse de longue période de l'année passée, l'augmentation des prix a connu un ralentissement général», fait remarquer Nina Spielhofer, experte Immobilier chez Comparis, citée dans l'étude.

En glissement annuel, la plus forte progression des prix est celle enregistrée à La Chaux-de-Fonds ( 25%), même si le prix médian au mètre carré (4250 francs) y reste relativement modeste. Les districts de Sense ( 22%), Nidau ( 16%) et Bienne ( 14%) ont également connu un renchérissement important sur un an.

Au contraire, le prix des appartements a chuté de 15% à Lebern, dans le canton de Soleure, de 14% dans le district grison italophone de Moesa et de 12% à Imboden, également dans les Grisons.

Le cas des maisons

Pour les maisons, les prix médians les plus élevés sont à chercher du côté de Meilen, au bord du lac de Zurich (2,50 millions de francs) et Nyon (1,75 million), suivis de Horgen et Lucerne (1,65 million). Dans le district de Zurich ainsi que dans le canton de Genève, le prix médian pour une maison de taille moyenne - 5 à 6,5 pièces - dépasse également 1,5 million, souligne l'étude.

Le rapport immobilier de l'EPFZ et Comparis se base sur les données contenues dans plus de 1,5 million d'annonces de vente (maison ou appartement) parues sur le moteur de recherche immobilière du comparateur en ligne entre 2005 et fin juin 2018. (ats/nxp)