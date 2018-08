La proposition alternative de contournement autoroutier ouest de Bienne (BE) par l'A5 présente plus d'inconvénients que le projet définitif, selon le rapport commandé. L'idée alternative «Axe ouest: pas comme ça!» est moins efficace.

Selon le rapport dévoilé vendredi par le canton de Berne, la solution alternative permet de désengorger moins bien les quartiers que le projet définitif. «Ses coûts bruts seraient plus faibles et les travaux dureraient moins longtemps. Mais malgré un temps de construction réduit, l'axe ouest serait mis en service beaucoup plus tard, vu que l'idée alternative devrait d'abord être planifiée en détail».

Par ailleurs, le rapport pointe les inconvénients de l'idée alternative sur les plans «structurel, opérationnel et de trafic liés à l'exploitation d'un tube unique». «Le projet définitif, en revanche, est abouti techniquement, écologique et il a été examiné par l'Office fédéral des routes (OFROU)», peut-on y lire.

La proposition officielle prévoit «en outre des mesures d'accompagnement au trafic, sans compter que les concepts urbains des communes de Bienne et de Nidau sont adaptés au projet. La Confédération et le canton ont investi 65 millions de francs en tout dans la planification du projet, qui est prêt à être réalisé», ajoute le canton de Berne.

Version alternative réalisable

Le Grand Conseil bernois avait accepté en juin une motion interpartis demandant au gouvernement qu'il étudie sérieusement la variante présentée par le comité citoyen «Axe ouest: pas comme ça». A la suite de cela, trois bureaux d'ingénieurs ont été mandatés pour faire des expertises.

Les experts ont comparé les deux projets sous différents angles: développement des transports et de l'urbanisation, construction, entretien/exploitation et finances. Le rapport confirme que l'idée alternative pourrait certes être réalisée, mais, dans l'ensemble, les spécialistes ne relèvent aucun avantage significatif par rapport au projet définitif.

«Au vu des faits soigneusement vérifiés par des expertises externes», le Conseil-exécutif et les responsables de l'OFROU ne sont pas disposés à financer une nouvelle planification qui coûterait des millions et retarderait davantage encore le désengorgement de la ville de Bienne.

Débat animé

Le Conseil-exécutif ouvre toutefois le dialogue avec les parties et avec la population, «afin de prendre en compte leurs attentes». Des rencontres publiques auront lieu à Bienne le 13 septembre et à Nidau le 17 septembre. La mobilisation contre le projet officiel ne cesse de gagner de l'ampleur.

«Je suis convaincu que le débat animé sur le contournement de Bienne se poursuivra dans le cadre d'un processus démocratique, même après la publication de ce rapport», a déclaré Christoph Neuhaus, directeur des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne, cité dans le communiqué.

À l'issue des rencontres publiques, la Direction des travaux publics, fera une proposition à l'intention de la délégation des autorités pour l'A5, afin de permettre à celle-ci d'arrêter la suite de la procédure.

L'ouverture des 2,3 km du contournement ouest n'est pas prévue avant 2035. Les coûts du tracé officiel adopté par l'OFROU sont budgétisés à quelque 2,2 milliards de francs. Presque entièrement souterrain, ce contournement doit délester les quartiers d'habitation du trafic d'agglomération. (ats/nxp)