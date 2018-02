Fin janvier, la commission des travaux du Conseil municipal de la Ville de Genève se réunit. But de la séance: discuter de la réalisation de la future passerelle piétonne du Mont-Blanc. Au menu, les auditions des magistrats cantonal Luc Barthassat et municipal Rémy Pagani. Une séance ordinaire somme toute. Le procès-verbal que nous avons consulté raconte pourtant tout autre chose.

À la stupéfaction d’une partie de l’assemblée, semble-t-il, le conseiller d’État chargé des transports (DETA) a affirmé que le pont du Mont-Blanc devra être rénové dans les quinze à vingt ans. Et de chiffrer ces travaux à hauteur de 180 millions de francs. Face aux questions, Luc Barthassat a précisé: «Les structures du pont commencent à s’affaiblir. Le passage continu des véhicules a fortement abîmé certains éléments. On constate que les vibrations sont de plus en plus fortes. Face à cette situation, il ne faudra pas attendre 20 ans avant de commencer des travaux de rénovation. Un tel projet permettrait d’évaluer la possibilité d’insérer une voie de tram».

Aucun signe de défaut

«Cette annonce nous a fortement étonnés, indiquent plusieurs élus de gauche. Ce d’autant plus que les propos de M. Barthassat ont été contredits du tout au tout par M. Pagani et ses services.» Interrogé sur la nécessité de rénover l’ouvrage dans les délais cités par le conseiller d’État, un haut fonctionnaire de la Ville a précisé que «seule l’arrivée du tram nécessiterait de revoir structurellement l’ouvrage.» Des propos corroborés par le conseiller administratif qui a indiqué que la ville est propriétaire de l’ouvrage.

Isabelle Charollais, codirectrice du Département des constructions et de l’aménagement municipal, affirme que le pont est en bon état. «Nous mandatons régulièrement des ingénieurs afin de vérifier la structure de l’ouvrage. Il n’y a aucun signe de défaut structurel majeur.» Pour l’heure, le seul chantier envisagé à moyen terme par la Ville concerne «la couche de roulement», poursuit-elle. Isabelle Charollais confirme que des travaux d’envergure seraient uniquement à prévoir si le tram devait emprunter ce tronçon «Mais à ma connaissance, c’est un projet à très long terme.»

Pourquoi alors Luc Barthassat s’est-il montré si alarmiste? Comment comprendre cette «urgence» à quinze ou vingt ans, alors que le projet de tram entre Rive et Cornavin n’est pas une priorité de l’aveu même de Thomas Putallaz, secrétaire général adjoint au DETA? «On ne va tout de même pas reprocher au conseiller d’État chargé des transports de se projeter dans vingt ans, s’exclame ce dernier. C’est son rôle d’anticiper!» Il rappelle que la Loi sur les transports publics mentionne bien l’étude de ce tronçon de tram passant par le pont du Mont-Blanc. Pour ce qui est des 180 millions de budget, il explique qu’une estimation sommaire a été élaborée en 2014 par l’ingénieur cantonal pour évaluer le coût du renforcement du pont.

Les propos contradictoires des magistrats n’inquiètent pourtant pas tous les élus. À droite, l’un d’entre eux a confié avoir «tout de suite compris le lien avec une future ligne de tram. On est en période électorale, tout est bon pour polémiquer», nuance-t-il. (Le Matin)