Le rap de Sirelda Garcia

«J'vis dans un HLM sans eau chaude ni chauffage

J'paye le loyer 1000 balles avec les charges comprises

L'ascenseur est en panne je galère 4 étages

Je passe à la télé et les journaux le disent



Les fenêtres sont cassées, qu'une machine à laver

Ici vivent des bébés et des personnes âgées

Par lettres recommandées on nous sommes de payer

Plusieurs mois de loyers qui sont déjà versés



Car dans mon HLM y'a des êtres vivants

Y'a des êtres humains il y a même des enfants

Qui jamais ne se plaignent mais subissent pourtant

Tout le désintérêt du monde les entourant



Oui dans mon HLM tout le monde a du coeur

On n'peut en dire autant de ceux-là du pouvoir

Qui laissent dans l'incertain qui laissent dans la peur

Qui laissent sans lendemain qui laissent sans espoir



L'immeuble va être détruit mais c'est écrit nulle part

On ne sait quand on part ni où on va aller

La faute elle est à qui, à notre société

On est vite oublié le jour du grand départ



J'vis dans un HLM mais j'sais pas où aller

Comme un siège éjectable qui va se déclencher

On ne sait jamais quand mais ça arrive tout le temps

Enfin toujours migrants sans le vouloir vraiment



Car dans mon HLM y'a des êtres vivants

Y'a des êtres humains il y a même des enfants

Qui jamais ne se plaignent mais subissent pourtant

Tout le désintérêt du monde les entourant



Oui dans mon HLM tout le monde a du coeur

On n'peut en dire autant de ceux-là du pouvoir

Qui laissent dans l'incertain qui laissent dans la peur

Qui laissent sans lendemain qui laissent sans espoir



J'vis dans un HLM j'emmerde la société

Celle qui m'a oubliée celle qui m'a écrasée

Ici c'est mon quartier viens pas trop t'y frotter

Car on aura vite fait de te faire détaler



Née dans un HLM c'est ma vie et j'aime ça

Je ne la changerais pas pour tout l'or du monde

J'cherche un autre HLM pas trop loin à la ronde

Je compte bien y rester un moment on verra



Car dans mon HLM y'a des êtres vivants

Y'a des êtres humains il y a même des enfants

Qui jamais ne se plaignent mais subissent pourtant

Tout le désintérêt du monde les entourant



Oui dans mon HLM tout le monde a du coeur

On n'peut en dire autant de ceux-là du pouvoir

Qui laissent dans l'incertain qui laissent dans la peur

Qui laissent sans lendemain qui laissent sans espoir»