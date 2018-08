Peter Gasser est mort de façon inattendue jeudi, a annoncé sa famille dans un communiqué. Il était le propriétaire du Cirque Royal, dont la survie est en jeu.

«Compte tenu des circonstances, les membres du Cirque Royal demandent à ne pas être interviewés», soulignent-ils dans le communiqué.

Les problèmes de santé de Peter Gasser étaient connus depuis que son ex-amant et directeur du cirque Oliver Skreinig avait révélé l'information, rappelle le Blick.

Peter Gasser est issu dune grande famille du cirque et il avait grandi ainsi que ses frères au sein du Cirque Royal, qui avait été fondé par sa grand-mère en 1963. Il en était le propriétaire et directeur général depuis depuis 1999. La société d'exploitation de Circus Royal a fait faillite au début juillet, mettant en péril l'existence du deuxième plus grand cirque de Suisse. (nxp)