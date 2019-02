Les CFF nous mènent en bateau. Certains convois, aux heures de pointe, ressemblent plus à des bétaillères qu’à des wagons. Mais les animaux transportés – nous – sont priés de faire contre mauvaise fortune bon cœur car le train, martèle-t-on, y’a pas plus écologique. Mais voilà que la RTS révèle que les CFF font transporter de plus en plus de bagages par… la route. Des skis ont été confiés à Zurich, où il y a une gare. Pour être menés à Engelberg, où il y a une gare. Or tout le trajet a été effectué par la route. Et ce n’est pas un cas isolé. Interrogés, les CFF ont lâché le formidable: «l’entreprise ferroviaire précise qu’en moyenne un bagage sur deux confié aux CFF via le service porte-à-porte prendrait à un moment ou un autre le train»… On aurait préféré le plus franc: «c’est le seul moyen que nous avons trouvé pour que les bagages arrivent à l’heure».

Renaud Michiels

Dans le cirage

Le gouverneur démocrate de Virginie est dans de sales draps. Ralph Northam a été contraint de s'excuser vendredi après l'exhumation d'une photo de ses années d'université prise lors d'une fête en 1984 sur laquelle on voit un homme déguisé en noir à côté d'un autre grimé en membre du Ku Klux Klan: «Je suis profondément désolé pour la décision que j'ai prise d'apparaître ainsi sur cette photo», a-t-il déclaré. De nombreuses personnes ont demandé sa démission. Mais lequel des deux est-il, sur la photo? Finalement, ni l'un ni l'autre, selon lui. Samedi, il est revenu sur ses déclarations, jurant qu'en fait il n'avait jamais participé à cette fête. Il venait de s'en souvenir. Avant, il avait eu un blanc.

Michel Pralong

Président carotteux

Le bronzage de Donald Trump viendrait-il d’une cabine à UV? Non, a assuré une source anonyme au «New York Times», son teint est le fruit de ses «bons gènes». Les gènes Coop et Migros?

Renaud Michiels

Perrin, votez pour la peur !

A nous la peur! Le journaliste Arnaud Robert sur la RTS commence une série consacrée à la peur dans l'émission «Vacarme» avec Yvan Perrin comme premier invité. «Dans son repaire de la Côte-aux-Fées, écrit le journaliste, Yvan Perrin prépare son retour à la vie politique. L'ancien conseiller d'Etat évoque sans langue de bois le rôle de la peur dans la communication politique de l'UDC. Sur un plan plus intime, il raconte l'origine du sentiment de catastrophe imminente qui l'habite...» La catastrophe n'est-ce pas son retour imminent à la vie politique ?

Eric Felley

Une chips de peau de Gruyère

Cela ressemble à une chauve-souris, mais il n'en est rien. Le cuisinier valaisan Damien Germanier, qui tient une table gastronomique à Sion (VS), est un fan des «poulets à pattes noires de Gruyère», écrit-il sur Facebook. Rien se perd. Il a créé ce qu'il appelle ici une «Chips de peau de poulet de gruyère». On ne doute pas que cela intéressera la marque Zweifel. Avec un peu de paprika svp.

Eric Felley

Le bon côté des choses

Dimanche, après deux heures d’attente par -10 degrés perchés à 8 mètres du sol, une trentaine de skieurs ont pu être évacués d'un télésiège en panne dans la station de Pyrénées 2000 en France. Les skieurs ont pu rejoindre le sol en descendant avec des cordes. Un des responsables de la station a déclaré sur une radio régionale: «C’était une intervention impressionnante, mais pour laquelle on est préparé. Finalement c’était presque une bonne expérience.» Tellement bonne, qu'on se demande presque si cela n'a pas été fait exprès.

Eric Felley

Sans leçon: on ne s'entend pas

Des communes bernoises ont supprimé les devoirs à la maison. Mais après 6 mois, certains parents estiment que cela ne va pas du tout, en avançant plein d'arguments. Sauf celui de ne plus pouvoir dire, quand leur môme squatte leur télé ou leur tourne autour: «Va faire tes devoirs!», ce qui était bien pratique. Reste «Va jouer sur l'autoroute!», mais c'est plus cruel.

Michel Pralong

