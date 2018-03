Patrick Siron, sergent-chef à la Police neuchâteloise et ancien Président du Syndicat des gendarmes et des agents de détention, était poursuivi pour avoir publié, en juillet 2014, une information au sujet de la destruction d’un appareil radar sur son compte Facebook et, en février 2015, un communiqué de presse relatif à une affaire dans laquelle des policiers avaient été blessés.

Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du Canton de Neuchâtel avait reconnu Patrick Siron coupable pour ces deux actes de violation du secret de fonction au sens de l’article 320 du Code pénal et l’avait condamné, par jugement du 6 mai 2016, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 170 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

Patrick Siron avait fait appel de ce jugement, appel rejeté par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 21 mars 2017. Il avait ensuite recouru, le 2 mai 2017, au Tribunal fédéral, lequel vient de rendre son verdict.

Par arrêt du 28 février 2018, expédié aux parties le 6 mars 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral admet partiellement le recours déposé par Patrick Siron. Notre Haute Cour considère que les preuves sur lesquelles se base Patrick Siron pour contester sa condamnation pour l’affaire dite du radar ne sont pas suffisantes pour renverser les constations de faits des instances précédentes.

En revanche, elle considère que, pour l’affaire des policiers blessés, le principe d’accusation a été violé dans la mesure où l’acte d’accusation «n’expose aucunement ni la fonction qu’il occupait alors, ni à quel titre et comment l’information lui est parvenue». La cause est dès lors renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Patrick Siron est évidemment déçu de cette décision, lui qui a toujours contesté avoir violé le secret de fonction dans l’une et l’autre de ces affaires.

«Que cela ne soit que partiellement reconnu par le Tribunal fédéral suscite ainsi un sentiment mitigé» indique l'avocat de policier. Patrick Siron se réjouit néanmoins que du point de vue de sa fonction syndicale, occupée jusqu’au 20 février dernier, son action soit reconnue, même si l’affaire devra être rejugée par la Cour pénale du Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel. Il souligne enfin, comme l’avait d’ailleurs fait les instances précédentes, que la violation finalement retenue pour l’affaire du radar n’est pas d’une extrême gravité. (nxp)