Ce 25 novembre, les citoyennes et citoyens helvétiques disposeront d'un nouvel outil permettant de mettre en perspective leur vote personnel avec le résultat d'ensemble de la Suisse. Pour la première fois, le robot journaliste Tobi va couvrir les résultats des 2222 communes du pays. Il sera en mesure d’offrir un article personnalisé pour chaque votant. Il suffira à chacun de taper le numéro postal de sa commune, ainsi que son vote aux trois objets du jour: le subventionnement des vaches à cornes, l'initiative pour l'autodétermination et la loi sur la surveillance des assurés. Le robot fait le reste...

Chaque utilisateur, où qu’il soit domicilié, bénéficiera d’une analyse personnalisée sur le vote de sa commune «mise en phrases» par le robot. Tobi pourra être consulté sur tous les sites d’information et applications de journaux du groupe Tamedia, sitôt les résultats nationaux connus, c'est-à-dire dimanche normalement à partir de 16 heures, voire 16 h 30.

Le projet Tobi s’inscrit dans le dispositif global de couverture politique des rédactions de Tamedia. Il vient renforcer l’ancrage local de l’information, et compléter l’offre de sondages nationaux, articles, analyses, infographies et éditoriaux de ses différents médias en français et en allemand. Tobi a été testé avec succès lors des dernières votations dans les cantons de Zurich et Berne.

Pour Serge Reymond, membre de la direction de Tamedia et directeur du secteur «Médias payants»: «Avec Tobi, nous sommes heureux de pouvoir offrir un nouveau service à chacun de nos lecteurs. La technologie en est encore à ses débuts, mais elle remplit une mission de service public politique, et son ancrage local nous permet d’être encore plus proches de nos utilisateurs.»

(Le Matin)