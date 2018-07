Les policiers l’appelait le «rond-point patate», vu sa forme oblongue. Défini par une expertise fédérale comme un point noir, le rond-point du Port à Neuchâtel a été modifié à l'entrée d'un parking pour lui faire perdre son statut de générateur d'accidents, comme l’a signalé Arcinfo.

Principale modification, outre la forme devenue ronde: les usagers ont l’interdiction de tourner à gauche en sortant du parking souterrain. Il faut désormais tourner à droite et contourner le giratoire Pourtalès, situé plus à l’est. «Nous ferons le bilan des touchettes et autres accidents dans quelques mois afin d’avoir une vision complète de la situation, comprenant des statistiques de jour, de nuit, avec ou sans pluie et les conditions de circulation également en automne et en hiver», a indiqué l’ingénieur communal à Arcinfo.

Les passages pour piétons ont été élargis et les trottoirs ont été adaptés à la nouvelle rotondité du giratoire, mais les automobilistes ont encore trop tendance à filer droit. Composé de 57 socles, l’ancien giratoire mesurait 27 m de long, pour une grandeur de 45 m, chaussée comprise. Ce printemps, le Conseil général a voté un crédit de 70'000 fr. pour passer à un diamètre circulaire de 21 m, ce qui réduit l’emprise au sol de 70 m2 à 400 m2.

Aménagé dans la foulée d’Expo.02, ce giratoire de la place Alexis-Marie-Piaget ne répondait plus aux normes introduites avec Via sicura. Les passages pour piétons n’étaient pas tous conformes et les 57 socles en béton affectaient aussi gravement la «détectabilité» des piétons. Les experts avaient relevé 30 points négatifs. (Le Matin)