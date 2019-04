Le commandant de corps Daniel Baumgartner n'est pas encore entré en fonction qu'il suscite déjà une forte résistance. L'ex-responsable du Commandement de l'Instruction a été nommé attaché militaire à Washington.

C'est son salaire qui semble poser problème: plus de 300'000 francs par an, révèle le «Tages-Anzeiger». C'est nettement plus que son prédécesseur qui devait se «contenter» de 15'000 francs par mois, soit moins de 200'000 francs par an.

Scandale des notes de frais

L'officier supérieur avait demandé sa mutation après le scandale des notes de frais dans lequel il avait été associé. Il ne se sentait en effet plus soutenu par sa hiérarchie et il avait annoncé son départ en même temps que le chef de l'armée suisse, Philippe Rebord, contraint de jeter l'éponge pour raisons de santé

Daniel Baumgartner ressort actuellement de la catégorie salariale 36 sur un total de 38. Les attachés militaires font normalement partie de la catégorie 29. Le futur responsable gagne donc nettement plus que l'usage. Le maintien de son salaire n'a pas posé de problème au Conseil fédéral, ont précisé des sources au «Tages-Anzeiger».

Rétrogradé de sept places d

Le DDPS a confirmé que le futur attaché militaire a été rétrogradé de sept places dans l'échelle salariale mais sans conséquence sur sa rémunération. «En vertu de l'Ordonnance sur le personnel, le Conseil fédéral accorde au commandant de corps Baumgartner un acquis de quatre ans sur son salaire»

Un article de l'ordonnance stipule qu'en cas de transfert d'un fonctionnaire, sans faute de sa part, à une fonction ayant une cote financière inférieure, la classe salariale doit être adaptée, ce qui signifie que le salaire reste inchangé.

Plus que l'ambassadeur

Le dossier fait beaucoup parler au sein du DDPS et du DFAE. D'autant plus que Jacques Pitteloud, ancien officier de l'armée, doit bientôt reprendre le poste d'ambassadeur à Washington. Bien que supérieur direct de Daniel Baumgartner, il gagnera environ 50'000 francs de moins par an que son subordonné.

Les deux hommes se connaissent depuis des années. Ils ont travaillé ensemble pour le service de renseignement de l'armée. Les relations entre les deux hommes étaient parfois tendues et Daniel Baumgartner affichait parfois son désaccord avec l'approche de Jacques Pitteloud. (nxp)