Depuis quelques années, le canton de Fribourg planche sur un moyen de créer de la chaleur et de l'électricité via la géothermie profonde. Les premières études sont en cours et révèlent des conditions géologiques «relativement favorables» selon le quotidien «La Liberté» qui publie cette information en une ce vendredi.

Investissements coûteux

Au rayon des points négatifs, les sommes investies peuvent effrayer. Plusieurs dizaines de millions de francs sont nécessaires à la réalisation d'un tel projet. Par ailleurs, l'impact sur l'environnement n'est pas à négliger. La géothermie profonde met le sous-sol sous pression et présente des risques de séismes. Deux chantiers exploratoires à Bâle et Saint-Gall avaient été abandonnés pour les risques que représentaient cette exploitation.

Echographie du sous-sol

L'Etat de Fribourg va s'appuyer prochainement sur des études de faisabilité en cours de finalisation. La deuxième étape sera marquée par une échographie du sous-sol pour identifier les endroits les plus favorables à un forage exploratoire. Mais «un forage exploratoire ne sera pas réalisé avant 2021 au moins» indique à «La Liberté», Serge Boschung, chef du Service de l'énergie du canton de Fribourg.