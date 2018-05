À fin février, le Conseil des États avait provoqué un tollé en renvoyant en commission un projet qui visait à instaurer davantage de transparence des entreprises dans la rémunération des hommes et des femmes. Hier à Berne, les conseillers ont repris le dossier pour lui trouver une solution à la session d’été. Peut-être ont-ils été sensibles à la montée des marches à Cannes des 82 actrices réclamant l’égalité salariale à ces vieux producteurs qui vivent de leur charme. Sinon, la publication hier du niveau et de la structure des salaires 2016 tombe à point nommé pour leur rappeler le chemin qu’il reste à parcourir. La disparité entre hommes et femmes s’est légèrement contractée en deux ans, passant de 12,5% à 12%. Mais elle est apparue démesurée au niveau des bonus pratiqués par les entreprises. Ces messieurs touchent en moyenne plus du double que les femmes. Au niveau des salaires mensuels, l’écart se réduit, mais lorsqu’il s’agit du bonus, chassez le naturel, il revient au galop. La femme vaut la moitié d’un homme! Probablement que l’on considère qu’elle ne s’intéresse pas aux bonus, que c’est un truc inventé par les hommes pour les hommes. Une compétition pour savoir qui a la plus grosse… prime. Ici s’exprime encore l’atavisme paternaliste, que l’on ressent d’ailleurs à la Chambre des cantons, où ne siègent que sept femmes pour quarante-six fauteuils. Hier, la commission ad hoc a décidé de représenter le même projet en plénum. On se réjouit de voir si le Conseil des États fera le même «cinéma» que la dernière fois.

En 2016, un cadre supérieur dans une banque a touché en moyenne un bonus de plus de 100 000 francs, dans les assurances 98 000, dans l’industrie pharmaceutique 69 000… Une moyenne signifiant qu’il y en a de bien plus haut et de bien plus bas.

Après avoir connu une baisse constante depuis 2008, les bonus versés aux salariés ont repris l’ascenseur en 2016, selon les chiffres publiés hier par l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre de son enquête biennale sur le niveau et la structure des salaires en Suisse.

La bonne nouvelle est que le salaire médian, toutes branches économiques confondues, a augmenté de 313 francs, à 6502 francs, soit 5%. Le «paysage salarial suisse», comme le dit joliment l’OFS, varie évidemment selon les secteurs économiques. L’industrie pharmaceutique, la finance, l’assurance, les télécommunications ou l’informatique sont les secteurs qui rémunèrent le mieux avec des salaires mensuels médians de 9000 francs et plus.

Répartition inégale

C’est là aussi que les bonus sont les plus élevés. Un salarié sur trois en touche. De 2008 à 2014, le volume du bonus moyen avait diminué de 11 700 francs à 8000 francs. En 2016, il est remonté à 9000 francs. Plus on monte dans la hiérarchie plus il est élevé. Pour ceux qui n’ont pas de fonction dirigeante, il stagne autour de 4000 francs. Pour Daniel Lampart, premier secrétaire et économiste en chef de l’Union syndicale suisse, «il est préoccupant de voir que le versement de bonus s’est remis à prendre de l’ampleur ces dernières années. Cette pratique renforce en règle générale la répartition inégale des salaires entre le bas et le haut de la pyramide, ainsi qu’entre les femmes et les hommes.»

L’économiste explique qu’une étude faite en Grande-Bretagne, publiée il y a un mois, a démontré le phénomène, qui concerne de grandes sociétés suisses comme UBS, Credit Suisse ou Novartis. «En étudiant le niveau des salaires et celui des bonus entre les hommes et les femmes, une grande différence a été constatée, qui montre que ce système de bonus est très défavorable aux femmes.»

En Suisse, en moyenne, là où un homme touche 11 500 francs de bonus, la femme ne perçoit que 5000 francs. Cette différence augmente encore avec la taille de l’entreprise (plus de 250 employés). Enfin, l’enquête constate que les emplois qui paient plus de 16 000 francs sont à 83,3% occupés par des hommes.

Mieux soutenir les femmes

Pour la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD), «c’est consternant mais très symbolique de la problématique de l’égalité salariale. Ces bonus concernent en plus des personnes qui ont généralement des fonctions dirigeantes, alors qu’on nous dit qu’à partir d’un certain niveau hiérarchique les inégalités se réduisent fortement. Peut-être qu’aussi les femmes savent moins bien négocier ce genre de conditions au moment de signer les contrats. Il y a là un travail à faire pour qu’elles se défendent mieux.»

Son collègue Samuel Bendahan (PS/VD) considère que cette politique des bonus révèle une problématique plus profonde: «Avec ce système, les bénéfices de la croissance se répartissent mal. Ce qui fait que l’on constate en Suisse en même temps une croissance de la pauvreté, notamment chez les femmes.» Et d’ajouter: «Ceux qui gagnent davantage augmentent constamment leur fortune et leur richesse. On remarque que les revenus qui proviennent des capitaux progressent davantage que ceux qui viennent du salaire. Certes, les bas salaires augmentent, mais trop peu. Cette augmentation est absorbée par l’augmentation de dépenses comme l’assurance-maladie, le loyer ou d’autres dépenses captives.»

L’enquête sur le niveau et la structure des salaires 2016 arrive à point nommé pour relancer le débat sur l’égalité salariale au Parlement. Le 29 mai prochain, le Conseil des États va débattre de nouvelles propositions pour que les entreprises soient plus transparentes dans leur politique salariale. La question des bonus apportera de l’eau aux moulins des partisans d’une politique plus volontariste. (Le Matin)