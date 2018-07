«Il est toujours en vadrouille, mais on l’a repéré!» L’agriculteur Christophe Longchamp (45 ans) est catégorique: ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que le taurillon brun aux longues cornes de Chavannes-le-Veyron (VD) ne soit capturé et conduit à l’abattoir. Retour sur une cavale bovine inédite, tant par sa durée que par les moyens engagés.

Tout commence par deux petites annonces publiées vendredi sur la page Facebook de la section vaudoise de Pet Alert, la plateforme nationale permettant de retrouver des animaux disparus. «Tatoués dans l’oreille, environ 600 kg», lit-on sur lesdits signalements. Car les jeunes bovidés en fuite étaient initialement au nombre de trois: en plus du taurillon de 18 mois toujours en fuite – de race salers –, deux angus (sans cornes) noirs de 11 et 12 mois s’étaient également fait la malle. La cavale proprement dite remonte à la nuit de mercredi à jeudi dernier, alors que Christophe Longchamp s’apprêtait à faire monter sept de ses bêtes dans une bétaillère. «L’une d’elles a mis sa tête sous une barrière, ce qui a eu pour effet de la lever, et trois taurillons en ont profité pour partir», rapporte le quadragénaire qui n’a jamais connu un tel incident en dix ans et plus de 150 bêtes «chargées». Impossible en cette fraîche nuit d’été (seulement 12 degrés en plaine) pour l’éleveur et le chauffeur du véhicule de retrouver les fugitifs. Il faut dire que la pénombre est totale dans ce hameau isolé, à 5 km à l’ouest de Cossonay.

Pas moins de trois voyantes ont été mises à l’épreuve (ci-dessus, le pendule de la rebouteuse chablaisienne Sibylle Schuwey) pour retrouver les trois fugitifs. Deux d’entre eux sont rentrés d’eux-mêmes après 48 h.

Seulement voilà: le lendemain, malgré un ciel azur, personne n’avait aperçu le trio bovin. «Ils ont dû se cacher dans un champ de tournesols des environs, qui sont plus hauts que les bêtes à cette période de l’année», tente l’agriculteur. «Le bétail est un peu comme le gibier: le jour, ils ne bougent pas trop en raison de la chaleur, et attendent la nuit pour sortir.» Il a fallu attendre le vendredi soir pour qu’un habitant signale enfin la présence des bovidés. Vus à 1 kilomètre de la ferme de Christophe Long­champ, le long de la route cantonale. Une battue a été organisée à l’aide d’une trentaine de personnes: nouvel échec. «Les angus sont revenus d’eux-mêmes vers 2 h du matin», lâche le Vaudois.

Le dernier taurillon sera repéré samedi matin dans un champ de colza. Réfugié dans la petite forêt de La Chaux, à 2 km de l’exploitation, le jeune salers parviendra à éviter les tirs de sarbacane anesthésiante du vétérinaire. Le praticien reviendra à la charge entre aujourd’hui et demain, équipé d’un fusil hypodermique. (Le Matin)