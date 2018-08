Une étude de la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES) publiée dimanche révèle que le temps d’enseignement dans les gymnases suisses, surtout alémaniques, a fortement diminué ces 30 dernières années. Et ce, malgré l’augmentation des exigences auxquelles ils font face, relève la Société.

Selon l'étude menée par Lucius Hartmann, vice-président de la SSPES, le temps d’enseignement dans les gymnases a diminué jusqu’à 10% dans certains cantons depuis l’introduction du règlement de reconnaissance des maturités. Dans le même temps, les objectifs d’enseignement requis par les universités n’ont pas varié, note la SSPES dans un communiqué.

La diminution maximale de temps d'enseignement a été relevée dans le canton de Saint-Gall (-10,7%). Il est suivi par ceux de Berne (-9,8%), Soleure (-7,8%) et Bâle (-7,2%). La tendance est nettement moins perceptible en Suisse romande. Si le Valais a vu son temps d'enseignement dans le secondaire reculer de 2,5% et Genève de 0,5%, Neuchâtel reste stable (0%), alors que Vaud et Fribourg enregistrent même une légère augmentation, de respectivement 3,7 et 0,8%.

Plus de temps pour l'informatique

La SSPES est convaincue du fait que l’enseignement dans les gymnases reste «de haute qualité», mais estime que le temps manque pour approfondir les contenus et acquérir de manière durable les compétences attendues par les hautes écoles et la société.

Elle demande donc aux responsables politiques de mettre à la disposition des élèves de gymnases le temps nécessaire, notamment pour mener à bien les nouveaux objectifs d’enseignement, comme par exemple l’étude de l’informatique. (ats/nxp)