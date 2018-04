Coupable d’escroquerie et de violation de la loi sur l’assurance-vieillesse. Le verdict est tombé hier après-midi, à Vevey, moins d’une heure après le réquisitoire et la plaidoirie. Sur le banc des accusés se tenait un médecin-dentiste de 69 ans.

Ex-patron d’un cabinet sur la Riviera vaudoise, qui attirait de riches patients du monde entier, D.* affichait un chiffre d’affaires enviable et menait un luxueux train de vie. Puis «sa lente descente aux enfers due à un engrenage» s’est amorcée à partir de 2005, quand sa banque a perdu toute sa fortune dans des placements financiers, selon son avocate, Me Rachel Debluë.

Gros emprunt jamais remboursé

Entre 2013 et 2015, l’accusé n’a pas versé à la caisse de compensation 100'000 francs de cotisations sociales retenues sur les salaires versés à son personnel, ainsi que près de 1,2 million à l’Office des poursuites. Il l’explique par des difficultés financières. La présidente du tribunal, Anne-Catherine Page, s’étonne que son riche train de vie n’avait pourtant pas baissé. Et le procureur, Anton Rüsch, de rappeler qu’il vivait dans une villa au loyer mensuel de plus de 18'000 francs avant de déménager en 2015 dans un appart à plus de 6000 francs par mois.

Mais les faits les plus graves reprochés à D. sont un emprunt jamais remboursé de 4 millions de dollars, contracté en octobre 2011 auprès de M.*, un riche patient russe, devenu un ami. D. a fait croire à ce dernier que cet argent servirait à éponger ses lourdes dettes. En réalité, le médecin-dentiste a fait transférer cet argent sur un compte tiers avant de le faire verser au profit d’individus qui lui avaient fait miroiter un placement très rentable. C’était en fait une grosse arnaque et les millions ont ainsi disparu. L’un des instigateurs a déjà été condamné pour cela à Nyon (VD). «C’est une version moderne, quoique moins drôle, de l’arroseur arrosé», décrit le procureur. Il accuse D. d’une «conscience criminelle froide et méthodique»: il savait dès le début que ces 4 millions ne serviraient pas à régler ses arriérés d’impôts, raison pour laquelle il a dissimulé la vérité à son ami.

Diminution de responsabilité

Pire, aux yeux du ministère public, D. a transmis un document caviardé pour cacher l’identité du compte destinataire du transfert d’argent. Me Rachel Debluë a contesté ces accusations d’escroquerie et d’abus de confiance, tentant de persuader la Cour que D. n’avait ni une intention délictueuse ni la volonté de causer du tort à son patient M. La Cour l’a pourtant condamné à 15 mois de prison avec un sursis de 5 ans accordé «après une longue hésitation». À sa décharge, sa diminution de responsabilité due à une immaturité et un trouble bipolaire (établis par une expertise psychiatrique), sans oublier le fait qu’il a lui-même été escroqué. Il devra aussi poursuivre son traitement ambulatoire.

* Noms connus de la rédaction (Le Matin)