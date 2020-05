Le mardi 19 mai, le Musée suisse en plein air Ballenberg ouvrira ses portes. Les mesures de protection nécessaires ont été préparées et mises en place ces derniers jours. Les visiteurs peuvent s'attendre à une visite à la fois sécurisée et variée. La plupart des 109 bâtiments historiques installés sur les 66 hectares du site du musée sont ouverts à la visite, tandis que les 200 animaux de ferme et les démonstrations de travail artisanal redonneront vie au musée en plein air.

En conformité avec la situation

L'équipe du Musée en plein air Ballenberg a eu très peu de temps pour reprendre les travaux de préparation au début de la saison, installer des mesures de protection pour les collaborateurs et les visiteurs et mettre l'exploitation du musée en conformité avec la situation liée au corona. Le 1er mai 2020, le Canton de Berne a définitivement annoncé que l'unique musée en plein air de Suisse pouvait reprendre ses activités à partir du 11 mai 2020, comme les autres musées.

Prêt pour l'Ascension

«Nous sommes très reconnaissants de l'agréable collaboration avec le Canton de Berne et nous avons été très heureux de la décision, prise sans complications bureaucratiques», déclare le Président du Conseil de Fondation, Peter Flück. «Une ouverture le 11 mai nous paraissait cependant peu réaliste puisque nous avons totalement arrêté tous les travaux de préparation mi-mars.» Grâce au grand investissement des collaborateurs sur le site, il est désormais possible d'ouvrir avant l'Ascension, soit le mardi 19 mai.

Un musée privé de recettes

«Pouvoir accueillir, espérons-le, un plus grand nombre de visiteurs pendant l'Ascension et la Pentecôte de cette année nous fera le plus grand bien», affirme Peter Flück. La pandémie de corona et le report de six semaines du début de la saison a privé le Musée en plein air Ballenberg de recettes importantes et essentielles à très court terme. Le musée sera donc ouvert tous les jours de 10h à 17h à partir du mardi 19 mai. (sda/Le Matin)