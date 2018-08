Le trafic ferroviaire était très perturbé mercredi depuis 17h entre Lausanne et Genève. D'abord totalement interrompu, il n'a pu reprendre que partiellement à 20h15, ont annoncé les CFF. Le retour à la normale n'était prévu qu'en milieu de nuit.

Le trafic a être rétabli sur une seule voie en début de soirée, a expliqué à Keystone-ATS une porte-parole des CFF. Les Intercity et les Interregio entre Lausanne et l'aéroport de Genève ont été supprimés. Un train navette a été mis en service entre Genève et Genève aéroport.

Les trains régionaux circulent jusqu'à Allaman, côté Lausanne, et jusqu'à Gland, côté Genève. Entre ces deux localités, des bus de remplacement ont pris le relais. Un accident de personne à la hauteur de Rolle doublé d'un dérangement à une ligne de contact est en cause.

Gare de #Nyon bondée et des personnes assises en bord de quais. Avec 3h30 d’interruption de trafic #CFF entre #Allaman et #Gland (pour cause d’un #accidentdepersonne et d’une ligne aérienne arrachée vers #Rolle), des bus navettes de substitution seraient bienvenus dans ces cas... pic.twitter.com/oDWNd9UrHX — Marco Ferrara CH (@mf_ch) 22 août 2018

La voie entre Rolle et Nyon sur la ligne Lausanne - Genève est interrompue pour le trafic ferroviaire. Plus d’information dès 18:00. — CFF news (@presse_CFF) 22 août 2018

(ats/nxp)