Le nouveau train à haute vitesse des CFF «Giruno» circule depuis mercredi avec des passagers. Il a été présenté aux médias à Zurich. Destiné à la ligne du tunnel de base du Gothard dès l'horaire 2020, il est d'abord mis en service à l'essai.

Constructeur du Giruno, l'entreprise thurgovienne Stadler Rail a obtenu, début avril, la licence d'exploitation pour les nouvelles rames de la part de l'Office fédéral des transports. Le nouveau train est capable de rouler jusqu'à 250 km/h. Mercredi, le train a transporté des voyageurs pour la première fois en tant qu'InterRegio, indiquent les CFF.

Jusqu'à son introduction progressive sur les lignes Bâle-Lugano-Chiasso et Zurich-Lugano-Chiasso, dès décembre prochain, le Giruno est d'abord testé en conditions réelles, principalement entre Bâle et Zurich-Aéroport, pour optimiser sa maturité technique et ses processus opérationnels. Dès le printemps 2020, il doit circuler jusqu'à Milan.

Une commande de 29 trains

Fin 2020, il sera censé emprunter le tunnel de base du Ceneri qui doit être inauguré d'ici-là. Spacieux et lumineux, le nouveau train est équipé de prises électriques à toutes les places. Il est particulièrement bien accessible pour les personnes en fauteuil roulant, de même que ses WC. Ces derniers sont disponibles en version handicapés, toilettes unisexes, toilettes pour femmes et cabine à urinoir.

Les CFF ont commandé 29 trains Giruno auprès de Stadler avec des options pour 92 trains supplémentaires. Dans sa configuration actuelle, le nouveau train peut atteindre jusqu'à 400 mètres et offrir 810 places assises. Il est équipé d'un accès à plancher surbaissé adapté aux différentes hauteurs de quai en Suisse, en Autriche, en Italie et en Allemagne. (ats/nxp)